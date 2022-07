Perrito ciego y anciano es abandonado por su dueña; lo arrojó a una casa (VIDEO)

Los perritos han conquistado el Internet con su ternura y fidelidad, sin embargo, no todas las personas quieren a los lomitos en sus vidas.

Tal es el caso de una mujer que sin piedad abandonó a un perrito ciego y anciano, arrojándolo a una casa junto con una carta.

A través de las redes sociales se difundió un video en el que fue captada una mujer en el barrio porteño de La Paternal en Argentina. La mujer vestía ropa negra y caminaba con el perrito por la calle cuando de repente se detuvo frente a una casa, cargó al lomito y lo abonó en el patio de una casa.

La mujer arrojó una carta junto con el perrito en la cual se leía que el lomito se llama Adriano y tiene 14 años de edad y es ciego desde hace tres.

“Me llamo Adriano. Tengo 14 años. Nací el 6 de octubre de 2008. Estoy ciego hace tres años. No estoy castrado. Soy muy bueno. No muerdo ni a chicos, ni a grandes, ni a otras mascotas. La comida casera me cae mal. No sé comer huesos”, se lee en la carta con la que abandonó al perrito.

Buscan hogar para el perrito ciego que abandonó su dueña

El caso se difundió en redes sociales e inmediatamente una asociación de protección a los animales se hizo cargo de Adriano, además de que ya le está buscando hogar al perrito.

Los usuarios de Internet están indignados por la situación del perrito y aseguraron que la dueña de Adriano no tuvo corazón al abandonarlo.

“La gente tiene una crueldad que es indescriptible”, “No puedo creer. Me dolió el alma como lo dejó. Es ciego y se guía por el olfato, no me imagino su estrés”, “Ojalá consiga una hermosa familia que de verdad lo ame”, fueron algunos de los comentarios.