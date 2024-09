Elvive morado: ¿El ácido hialurónico en verdad provoca la caída de cabello?

La polémica con el shampoo Elvive morado con ácido hialurónico ha provocado no sólo decenas de memes, sino también amplia preocupación en los usuarios y usuarias de este producto para el cuidado del cabello, porque presuntamente, este tipo de azúcar molecular, estaría provocando la caída del pelo, provocando alopecia.

En redes sociales, a través de videos en TikTok, así como de fotografías compartidas en Twitter, ahora X, usuarias reportan que luego de usar este shampoo Elvive morado, han sufrido una caída dramática del cabello, compartiendo no sólo esa presunta consecuencia del producto, sino también el frizz que provoca.

Hoy en La Razón de México, te compartimos no sólo algunos de esos testimonios emitidos en redes, sino también cuáles son los efectos del ácido hialurónico en el cabello, así como recomendaciones para cuidarlo ante la caída.

Primero: ¿Qué han dicho en redes sobre el shampoo Elvive morado?

Fue en redes sociales en donde los testimonios de usuarias y usuarios de este shampoo Elvive morado, comenzaron a compartir que tras su uso, experimentaron una caída grave de cabello. Con videos y compartiendo fotografías sobre el cabello caído, se preguntaban si esto era un caso aislado, o si en realidad le había ocurrido a más gente.

"Hola, chicas. Les cuento, Apenas empecé a usar este shampoo y miren cómo me dejó. Jamás se me había caído así el cabello tan feo, de verdad"; "La verdad estoy llorando. Comencé a usar la marca Elvive y el cabello se me comenzó a caer por montones. Me lo deja suave, pero se me cae bastante. No me puedo peinar porque se vienen los mechones"; "Desde que utilizo este shampoo se me cae mucho el cabello. Al principio me lo dejaba hermoso, pero después de 15 días se me empezó a caer y se ve muy reventado y con mucho frizz", fueron algunos de los comentarios que. acompañados por fotografías, se emitieron en redes sociales.

¿Cuál es el efecto del uso hialurónico en el cabello?

Una de las características de este shampoo Elvive morado, es que contiene ácido hialurónico, una molécula que se produce naturalmente en el cuerpo humano, la cual -se supone- combate el encrespamiento, reduce la pérdida de hidratación y fortalece y desenreda el cabello.

El ácido hialurónico en realidad no provoca la caída del cabello, pues lo ayuda, por el contrario, a sellar la cutícula, evitando que la humedad no deseada penetre y de esta manera el cabello se caiga.

Hasta el momento, Loreal Paris no se ha pronunciado al respecto, pues esta es la marca que distribuye el shampoo. Aún con esto, nosotros en La Razón, te compartimos algunos consejos para que lo cuides ante la caída.

Consejos para frenar la caída del cabello

Si te viste afectada o afectado por el uso del shampoo Elvive morado y crees que por esto comenzó a caérsete el cabello, te daremos algunos consejos para que puedas frenar su caída, en lo que consigues un producto que vaya acorde a tus necesidades.

Primero, deberás seguir una dieta rica en verduras y proteínas.

​Intenta tomar el suficiente sol.

​Date un masaje en el cuero cabelludo y usa un shampoo suave que proteja el cabello. Puedes usar canela, romero y cebolla en un shampoo transparente natural, para que estos elementos naturales le proporcionen a tu cabello mayor fortaleza.

​Intenta reducir el estrés en tu vida.

​Consume un extra de biotina, aminoácidos y plantas para la caída capilar.

