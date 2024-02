"Siempre será la madre de mi hijo": Hombre le regala camioneta a su ex pareja para agradecerle

Un hombre hizo un acto que conmovió en redes sociales, a manera de agradecimiento le regaló una camioneta a su ex pareja, quien lo apoyó para cumplir algunas metas.

Fue por medio de Facebook que compartió la foto de su expareja junto a la camioneta que le regaló y le escribió un tierno mensaje, en el que explicó que ya no estaban juntos, pero que el se siente agradecido con ella.

Gerardo Infante compartió "les quiero contar que hace como 6 años andábamos apenitas con los gastos, salimos con nuestro domingo 7 y entre el embarazo, gastos de una cosa u otra pues andábamos demasiado ajustados. Lucero en ese momento tenía un trabajo estable y en todo momento le atoraba conmigo en los gastos . Eso sin contar que me prestaba su carro para ir y venir diario de Tepic a Ruiz y de Ruiz a Tepic porque yo allá trabajaba".

En ese sentido, dijo que prometió que un día iba a "saldar esa cuenta" y le entregó una camioneta de color rojo, para agradecerle todo lo que hizo por él.

Infante señaló que aunque no están juntos ella sigue siendo la madre de sus hijos y que "gran parte de lo que soy se lo debo a ella", destacó.

Hubo muchas personas que por medio de redes sociales aplaudieron la acción y comentaron: "Que bonito. No cualquiera tiene tu forma de pensar y actuar, dios te bendice", "mi admiración total", "de admirarse, que buenos valores", " una gran mujer de esas que no se hacen en serie, el pequeño León ha sido bendecido con una mamá como Lucero . Las cosas materiales es lo único que se puede reemplazar", "que chido hermano, qué orgullo ser tu amigo", "pocos hombres saben reconocer y apreciar lo que la mujer hace por ellos durante la relación y que no se les olvida que antes que todo es la madre de sus hijos. Es gratificante ver como has crecido como persona y laboralmente sin perder el piso".

