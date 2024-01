La Monja más famosa de México pone a bailar a mucha gente en la Feria de León | VIDEO

A través de redes sociales se han vuelto virales varias personas por su peculiar estilo, tal es el caso de La Monja más famosa de México, quien cautivó a los asistentes de la Feria de León, tras ponerse a bailar con los asistentes.

Por medio de TikTok, se viralizó el video de La Monja, quien desde hace meses se volvió una figura muy popular en el país, ya que bailaba al centro de un juego mecánico de feria, al hacerlo no perdía el control y nunca se cayó.

Por su parte, en el video más reciente sobre La Monja, compartido por @Espectaculares_Garcia, se puede ver cómo los y las asistentes a la Feria de León se divierten bailando, mientras Lo Monja está en el centro.

Los internautas no hicieron esperar sus comentarios agradables e indicaron "Dios tiene a sus favoritos, fuimos dos veces a la Feria de León y no tuve suerte de conocer a la monja", "Pamelita definitivamente no solo pone a bailar a unos cuantos, si no a todos los que se encuentren en la feria, los contagia con su ambiente, su forma de bailar, es peculiar, ¡arriba las mujeres!", "saludos desde Venezuela con mucho cariño", "sin duda es la mejor feria la de León cada año y no lo digo por ser de aquí".

¿Quién es La Monja de la feria?

La Monja de la Feria reveló su identidad en entrevista para medios, se lama Pamela Jasso Pérez, quien es originaria de Celaya, Guanajuato, indicó que su esposo le dio la idea de ponerle ritmo a sus presentaciones con la canción de "Dos Monjas", interpretada por el Grupo Exterminador.

