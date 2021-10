Superstición se hace tendencia; llaman a no salir de casa si ya estabas dormido

Con advertencias, explicación y experiencias, usuarios están asegurando en redes sociales que, si una persona sale de casa o atiende una invitación, después de que se había dormido, puede sufrir un robo, tener un accidente o hasta morir.

“Si estás dormido y te llama algún amigo para salir, NO salgas. Si llegaste a tu casa y te llegan a buscar NO salgas, no sé ustedes, pero yo soy full (de lleno) creyente de esto”, es una de las publicaciones que se están haciendo tendencia en redes.

Una usuaria llamada Gabriela informó que la creencia es que, cuando estás acostado/dormido y eres invitado a hacer una actividad más fuera de casa, debes negarte porque pueden pasar tragedias.

En redes sociales están llamando a no salir de casa "si ya estabas dormido" Foto: Especial

Si ya estabas dormido, no salgas de casa, "advierten"

Como explicación, agregó que cuando ya se está descansando y el día ya “terminó”, se altera el orden del tiempo y de la vida incluso. “Supuestamente es la muerte llamándote”.

¿Por qué no salir de casa si ya estabas dormido? Lo "explican" en Facebook Foto: Especial/Captura

Estas palabras tuvieron miles de likes y de comentarios, y hay quienes compartieron anécdotas de lo que les pasó a ellos o a conocidos. Aunque pocos, también hay casos contrarios pues una persona publicó que, por hacer esta práctica no recomendada, conoció en una fiesta al que ahora es su esposo. ¿Tú qué opinas?

AHM