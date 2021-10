Teoría de que la Tierra tiene forma de dona tiene defensores, y así "lo explican"

Hay quienes creen que la Tierra no es ni esférica ni plana, sino con forma de dona. No, no es broma, y se trata de una “teoría” que tiene defensores convencidos.

Se supo de esta idea por primera vez en 2008, en un foro de The Flat Earth Society, donde comenzó como una broma. No se sabe cómo ni por qué, pero hubo quienes lo tomaron como algo real y en redes hay quienes escriben que pueden "probarlo con matemáticas".

Surgieron videos y publicaciones explicando el modelo de la Tierra con forma de dona, así como “razones” por qué no nos damos cuenta del agujero en el centro.

Científicos recalcan que la Tierra no tiene forma de dona

La creencia que vaga en las redes es que no lo vemos porque “la luz sigue la curvatura del toro (forma toroidal), haciendo que el agujero sea invisible”.

Ante esta desinformación, la ciencia ha tenido que recordar al mundo los motivos por los que lo anterior no es posible y, de acuerdo con Cultura Colectiva, la astrofísica Tabetha Boyajian dijo además que esto es un ejemplo de cómo no se debe hacer el método científico.

“Lo único que dice esta teoría es: ‘¿Sabes qué? Me voy a inventar algo sin motivación alguna’, y no es así como se desarrollan las teorías”, aclaró.

