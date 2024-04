¿Es cierto que tirar agua en tu patio sirve para cargar las nubes y hacer que llueva?

Ante la temporada de calor y la falta de lluvias (que aunque van registrándose poco a poco, no se benefician las presas como quisiéramos), se han compartido en redes sociales diversos métodos para poder no sólo ahorrar el agua, sino también generar lluvia. Como lo lees: generar que llueva.

En este sentido, hay una versión que se está viralizando en redes sociales, la cual pide a la gente que ante la falta de lluvias, cerca del medio día, cuando el sol está "a todo lo que da", tiren agua en su patio o en la banqueta, para "fortalecer las nubes" y que de esta manera provoquemos la lluvia. Sin embargo, esta actividad propicia el desperdicio del líquido, en medio de una crisis hídrica. ¿Es cierto? ¿Podemos hacer que llueva o podemos "cargar las nubes" si tiramos agua en nuestro patio a medio día?

¿Tirar agua en el patio a medio día sirve para cargar las nubes?

No. No lo hagas porque no sirve, no funciona. Esto es totalmente falso. Aunque sí, el agua se evapora al exponerla ante el sol del día, sobre todo cuando la temperatura es muy alta, la proporción de miles de cubetas no sería significante para hacer llover o cargar las nubes y hacer que las presas se recuperen.

Aunque la intención es buena, te invitamos a no desperdiciar de esta manera el agua con este ejercicio viral pues en la situación crítica hídrica que vivimos actualmente, esto sería un acto inconsciente de nuestra parte. Científicamente, la distancia hasta las nubes y las condiciones del ambiente, restan la cantidad que pueda llegar a la altura de las nubes.

Meteored, un sitio especializado en artículos científicos, explica que una nube cumununimbus, más gruesas y relacionadas más con las lluvias, tienen 18 millones de litros en aproximadamente 8 kilómetros cúbicos. Así que es preferible que el agua que reciclas, en lugar de tirarla para "provocar" que llueva, la ocupes para regar árboles, por ejemplo, pues esto tiene mayor incidencia al momento de provocar -o intentarlo- precipitaciones.

