Tokio 2020: Expatinadora rusa hace comentario homofóbico contra un gimnasta y la atacan en redes

La medallista olímpica Tatiana Navka, de origen ruso, publicó en Instagram un video en el que hace comentarios homofóbicos contra el gimnasta español Cristofer Benítez en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En el clip, la expatinadora rusa señaló que la gimnasia es un “deporte femenino”, por lo que descalificó la participación de Cristofer Benítez y, dijo, sentirse orgullosa de que en Rusia no pasarán “ese tipo de cosas”.

“Siempre he considerado la gimnasia rítmica un deporte hermoso y femenino, y aquí... ¿Hay una manera de olvidar que viste? Me alegro de que esto no exista en nuestro país y espero que nunca lo haga. Mis hijos nunca verán esto para que no crean que esta es la norma”, comentó la deportista sobre la participación del gimnasta en Tokio 2020.

Y continuó el mensaje: “¿Quién crecerá en una sociedad occidental con tales tendencias? ¿A dónde les llevará este camino? Estoy segura de que al final van a tener un callejón sin salida".

Sin embargo, sus comentarios generaron una gran polémica por lo que recibió cientos de críticas l expatinadora. Sí que trató de reivindicarse “ofreciendo disculpas”, sin embargo, éstas volvieron a tomar un sentido sexista homofóbico.

La atleta recordó que en Rusia está prohibido realizar propaganda homosexual y se mostró a favor de esta ley que ha sido criticada en el mundo.

“No quería herir a nadie, si leíste mi publicación, puedes ver que no toqué a la comunidad LGBT. Pero tengo mi propia opinión en este asunto. No creo que un hombre deba usar falda. Un hombre debe permanecer masculino. Creo que mi hijo debería crecer en una sociedad donde hay diferencia entre hombres y mujeres. No estoy en contra, pero no lo apoyo.

“La orientación sexual es el negocio personal de cada uno. Pero cuando es todo propaganda que los niños ven en la televisión y en el espacio público, estoy en contra. Todo causa sentimientos encontrados. Esta es la razón por la que la Federación de Rusia castiga legalmente la propaganda de las minorías sexuales", concluyó. Los usuarios de Internet enfurecieron aún más con estas “disculpas”.

El gimnasta le responde a la rusa

Cristofer Benítez solamente agradeció a los cibernautas por las muestras de apoyo en medio de esta polémica en plenos juegos Tokio 2020.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para tod@s por el apoyo y cariño que me habéis mostrado ante las declaraciones/ataque de la patinadora olímpica rusa que totalmente carecen de valores deportivos y de respeto. Ya son muchos años luchando para que este deporte sea igualitario y poco a poco se está consiguiendo”, señaló el deportista.