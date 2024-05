Electricistas, plomeros y más: Trabajos que no pueden ser reemplazados por la IA

La Inteligencia Artificial preocupa a muchos por la manera tan rápida que tiene de avanzar. Recientemente se dio a conocer que OpenAI desarrolló GPT4-o, un nuevo bot que ahora te permite como usuario imprimirle la emoción que tú decidas al Chat GPT. ¿ Qué significa esto? Que tú puedes pedirle estar triste, contento, emocionado a tu interlocutor de Inteligencia Artificial, para que se sienta más "personalizado".

Si ya los actores, los fotógrafos, los locutores, los presentadores de televisión estaban preocupados por la facilidad que se tendría de suplantarlos en sus trabajos, hay al menos otros empleos, oficios y profesiones que todavía no serán alcanzados por la IA, al menos no por el momento.

Esto lo revela un estudio de Goldman Sachs, que indica que hay tres categorías de empleos que no pueden ser realizados por la Inteligencia Artificial. ¿Cuáles son? Acá te las compartimos.

¿Cuál trabajo crees que podría ser reemplazado fácilmente por la Inteligencia Artificial? Pixabay.

¿Cuáles son los trabajos que no pueden ser reemplazados por la Inteligencia Artificial?

De acuerdo a Goldman Sachs y a Martin Ford, autor de "Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything", señalan que se pueden perder hasta 300 millones de puestos de trabajo a nivel mundial por la automatización. En palabras recogidas por la BBC de Londres, se asegura que "no es sólo que esto le suceda a individuos, sino que podría ser bastante sistémico. Le podría pasar a mucha gente, potencialmente de forma bastante repentina, potencialmente a todas al mismo tiempo. Y eso tiene implicaciones no sólo para esos individuos, sino para toda la economía".

Hay tres categorías que, de acuerdo al informe, contienen trabajos que de alguna manera estarían protegidos para que la Inteligencia Artificial no puedan reemplazarlos, al menos no en un futuro inmediato o en mediano plazo. Esas categorías son las siguientes:

Trabajos genuinamente creativos. Y no precisamente se refiere a creatividad artística, sino a trabajos que, según sus palabras, "generen nuevas ideas y que estén construyendo algo nuevo". Ahí integraron a la ciencia, a la medicina y al derecho. "Personas cuyo trabajo consiste en idear una nueva estrategia legal o de negocios". ​Trabajos que requieren relaciones interpersonales sofisticadas. Como enfermeras, consultores empresariales y periodistas de investigación. Para estos trabajos "se necesita un conocimiento muy profundo de la gente. Creo que pasará tiempo antes de que la IA tenga la capacidad de interactuar de forma tal que realmente construya relaciones", declara Ford. ​Trabajos que requieren mucho movilidad, destreza y capacidad como los oficios: desde electricistas, plomeros, soldadores, hasta otros trabajos similares.

¿Qué te parece? ¿Crees que haya otros trabajos que por el momento no sean reemplazados por la Inteligencia Artificial?

