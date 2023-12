Esta semana, luego de más de 10 años de no prestar servicio, Mexicana de Aviación reanudó operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, siendo su primer vuelo uno con destino a Tulum, en el estado sureño de Quintana Roo. Aunque no llegara a su destino, sino a Mérida y aún con las críticas, muchas personas (incluidas las que hicieron el viaje que marcó el regreso de Mexicana a las operaciones) aplaudieron la iniciativa de ahora volar desde el AIFA.

La historia de la señora Celia Espinoza, quien eligió a la aerolínea para viajar y reunirse con su familia para pasar con ellos el Año Nuevo, es parte de este constructo de personas que están de acuerdo con la reanudación de las operaciones de Mexicana desde el AIFA. Su felicidad se viralizó a través de un video que te compartimos a continuación.

leer más Aterrizó en Tulum el primer vuelo de Mexicana

'No me jodieron mi dinero': Usuaria muestra en VIDEO su felicidad al viajar con Mexicana

Celia Espinoza Cedillo pagó 400 pesos para volar y admitió estar dispuesta a pagar hasta 5 mil pesos con tal de ser parte de ese suceso. En el video con el que se viralizó agradeció a Andrés Manuel López Obrador por la reanudación de las operaciones de Mexicana de Aviación, pues hizo rendir su dinero al pagar sólo 400 pesos por el viaje.

Le dijeron que comprara el vuelo de 5 mil pesos, pero ella quiso esperar hasta que le llegara la confirmación del vuelo que adquirió por 400 pesos con Mexicana. "Si el domingo no me lo manda, pues ya ni modo. Lo voy a pagar en los 5 mil y tantos y que me va llegando el correo, el correo el domingo en la noche, la hoja de reservación", dice doña Celia.

"Y no manches, ¿ya viste? Incrédula, ¿ya viste? No, hasta que no te vea en Tulum no te voy a creer. A lo mejor llegas allá y te dicen que no, que era una broma o que te jodieron tu dinero. Y mira, aquí estoy. No me jodieron mi dinero", indicó.

🐶 🐻 de la señora “Celia” que no llegó a Tulum en el vuelo de Mexicana de Aviación.



📹 @elitvoficial pic.twitter.com/GyycHOs7qQ — Guillermo Arias (@memo_arias_) December 27, 2023

Su agradecimiento al presidente

En el video, doña Celia indicó que agradece lo que ha hecho durante su administración el presidente López Obrador, además de haber regresado a Mexicana a las operaciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.