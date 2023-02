(VIDEO) Autobús de ADO empuja a pasajera que intentaba abordar

📹🚨#Video "Me tengo que ir", "Por que no me suben", "Que les quita"...

Chófer de #ADO empuja con el autobús a una mujer que intentaba subir, al parecer ella llegó tarde para abordar y alcanzó más adelante al camión. Ocurrió en Villa hermosa, Tabasco. pic.twitter.com/kKBo7CXWyb