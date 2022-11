(VIDEO) Captan a oso bailarín en Nuevo León; se vuelve viral en redes sociales

Un oso se volvió tendencia en redes sociales cuando fue captado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León rascándose el lomo en un árbol. El video causó ternura y asombro en redes sociales, pues parece que el animal está bailando, como si se tratara de Baloo, el simpático personaje de El libro de la selva.

En el particular video se puede ver al oso de espaldas frotándose en un árbol ubicado en las instalaciones de la UANL. Usuarios de en redes sociales afirman que el oso estaba bailando e incluso, se puede escuchar cómo los testigos le echan porras para que no pierda el ritmo al grito de: “¡Eh, eh, eh!”

Hasta el momento no se sabe que pasó con el animal después de que se registró el video, pero puede apreciarse que no hay estudiantes que se acercaran a él en ese momento. Asimismo, cabe destacar que no es la primera vez que un oso se hace viral en redes sociales por una aparición en Nuevo León, ya que en esa entidad estos animales abundan.

Recientemente un oso fue captado en video mientras paseaba por los pasillos de la iglesia. Elementos de seguridad del lugar ahuyentaron al animal ante la mirada atónita de los presentes. El oso abandonó el sitio sin hacerle daño a nadie.

