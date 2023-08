VIDEO | Dueño y perrito se despiden por videollamada antes de que muera: "no me esperaste"

Los perritos son los mejores amigos del hombre, por lo que su partida rompe el corazón y deja una herida que no sana , ya que su lugar es irremplazable.

En ese sentido un hombre decidió despedirse de su perrito a través de una videollamada , debido a que tuvo otras circunstancias y no pudo estar en ese momento.

Fue el usuario @lousiang quien compartió el momento triste a través de TikTok, donde se volvió viral con más de 13 millones de reproducciones.

En el clip se puede ver cómo el perrito está acostado, agonizando, pero voltea a ver a la cámara cada vez que su dueño le habla, en la descripción compartieron: "Te amamos por siempre mi bebé, fuiste un gran amigo y protector, ahora cuida a mi papi desde el cielo", dice la descripción.

Al dueño se le puede oír muy triste y con la voz cortada le dedica unas palabras para agradecerle el tiempo que pasaron juntos: "no me esperaste, no pasa nada, cuídate siempre, fuiste un buen perro..."

Los comentarios del clip muestran que conmovió a muchas personas:, entre los más destacados señalaron: "me estaba riendo con el vídeo que me salió arriba y ahorita estoy llorando", " cómo el perrito veía el teléfono ", "no dudes que se va siendo feliz y sabiendo cuanto lo amaron, cumplió la misión de cuidarlos tanto tiempo y estar con ustedes ", "que bonito que se pudo despedir, yo hubiera amado que mi papá se hubiera podido despedir de su mejor amigo, les mando un abrazo calientito para su alma".

