VIDEO. ¡Qué duro es crecer! Joven llora desconsolada porque odia los 'trámites de adultos'

De niños las cosas siempre son más fáciles, pues no tenemos tantas responsabilidades y lo único que nos debe preocupar es la escuela y jugar, sin embargo cuando uno crece tenemos que aprender a hacer ciertas cosas que no nos gustan o que son muy complicadas, como trabajar o hacer los engorrosos "trámites para adultos".

¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que nos toca ir a sacar un documento y son tantas las cosas que piden que parece imposible lograrlo? Bueno, algo así le sucedió a una joven, quien no soportó la presión de hacer un trámite y se puso a llorar desconsolada.

Mediante un video difundido en TikTok e Instagram, una madre mostró el momento en que su hija se puso a llorar por los "trámites de adultos" que tiene que hacer a su edad.

Joven llora porque odia trámites de adultos. Foto: Captura de pantalla

Aunque la joven no explica que clase de trámite tenía que realizar, contó que mientras lo hacía se sintió muy avergonzada. Esto porque cuando pasó a que le revisaran su documentación le dijeron que le faltaban dos fotografías tamaño infantil.

Confundida, preguntó que cómo debían ser las fotos infantiles, si con diferente ropa o pose, pero al percatarse que la persona que la atendía no entendía cuál era su duda, simplemente dijo gracias y se fue.

"Me dijo que me faltaba 2 fotografías tamaño infantil y yo pensé que dos fotografías diferentes y le dije: ¿En diferente pose o con diferente ropa? Y luego me dijo: ¿Cómo que en diferente pose? Y ya luego solo me salí porque me sentí bien pende...", narró con lagrimas en los ojos mientras su mamá se reía de ella.

'La vida adulta no trae tutorial'

Tras viralizarse su video, cientos de internautas le mandaron ánimos y le dijeron que no se preocupará tanto por esas "cosas duras de la vida", pues es algo que también le pasa hasta a los adultos.

"No la culpo, nadie nos enseña a hacer adultx", fue uno de los comentarios. Incluso para hacerla sentir mejor, muchos contaron sus experiencias haciendo trámites para adultos.

Una usuaria narró que a un amigo de su papá "le pidieron un certificado de antecedentes, después de hacer toda la fila le entregaron su certificado que decía 'SIN ANTECEDENTES', y él se devolvió para reclamar porque necesitaba que su certificado 'TUVIERA ANTECEDENTES'. La joven, tuvo que explicarle que no podía hacer eso porque él nunca había cometido un delito".

Otro usuario contó que una de sus primas fue a imprimir fotos a la farmacia Guadalajara y le explicaron que una costaba en 4 pesos y después de las 10 su precio bajaba hasta un peso.

"Ella se fue y regresó a la 10:15 pm a imprimir sus 4 fotos al cóbrale $16 ella le dijo a la muchacha que por qué le cobraba $16 si ella había ido en la tarde y la muchacha le dijo que después de las 10 costaban a $1 y ya eran las 10:15 pm la chica le explico que era después de las 10 fotos, "detalló.

