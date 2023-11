VIDEO | Joven pone extremas prohibiciones para asistir a su boda y se vuelve viral

Aunque muchas personas hoy en día optan por no casarse y vivir en unión libre, hay algunos que todavía creen en lo que representa está celebración y han soñado toda la vida en cómo sería cada detalle de su boda si se llegarán a casar por exagerado que parezca para los invitados.

Es así que muchas personas cuando envían las invitaciones a sus bodas ponen ciertas reglas para poder asistir a ellas y esto fue lo que hizo un youtuber identificado como Un tal Fredo, quien por medio de un video en su cuenta dio a conocer las cosas que estarían prohibidas en su boda, lista que se volvió viral por lo exagerada que son sus restricciones.

Estas son las 12 cosas que estarían prohibidas en su boda

Recientemente muchas personas han sido criticadas en las redes sociales por compartir las cosas que sus invitados no pueden hacer para poder ir a su boda, pero el influencer mexicano se ha volado la barda, pues al considerarse una celebridad no se podría llevar celulares ni tomar fotos en los horarios permitidos para hacerlo.

De igual manera puso una restricción para llevar niños a su boda y sus invitados tampoco podrían llevar ninguna pareja, acompañante o 'plus one' que él no conozca y no haya invitado. Además, prohibió:

Gente sentada durante la fiesta

Vestidos con estampados

Sorpresas

Gente que quiera llamar la atención

Propuestas de matrimonio

Hostigar a los influencers que asistan

Personas que no lleven regalo

Tradiciones "nacas"

Estas son las razones por las que prohibiría todo eso en su boda

Un tal Fredo explicó que, aunque para muchos estas prohibiciones podrían ser exageradas, todas tenían una razón de ser y estaban pensadas desde su experiencia como wedding planer (personas que se dedican a organizar bodas); además, dijo que también se debían a que es una persona quisquillosa que le gustaría todo resultara perfecto el día de su boda.

Pero ¿Por qué sin niños? Aunque no es la primera vez que personas impiden el acceso a los niños a este tipo de celebraciones porque los consideran ruidosos y molestos, Fredo comentó que su boda no sería un espacio apto para menores y como era consciente que muchos de sus invitados no podrían llevar a sus hijos, les daría una lista de niñeras o personas capacitadas para dejarlos a su cuidado.

Por otra parte, al tocar el punto de las tradiciones "nacas", mencionó que se refería a que en algunas bodas es común que encueren al novio, lo avienten y lo hagan bailar el mandilón o le metan el dedo al pastel, hechos que reprobaba.

Obviamente, tras publicar la lista de cosas que no permitiría en su boda, lo tacharon de clasista y whitexican. Incluso algunos señalaron que más que una boda parecía solicitud de admisión a la universidad y que daría mucha flojera ir sin un celular.

Únete a nuestro canal de Whastapp En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

DAN