VIDEO. Mujer se arrepiente de subir a juego mecánico; reacción se vuelve viral

La tarde de este domingo se registró una falla en juego mecánico de Six Flags México, en donde 40 personas vivieron un momento aterrador en la montaña rusa Superman, El Último Escape, de aproximadamente 67 metros de altura.

No cabe duda que esto provocará que muchas personas lo piensen dos veces antes de atreverse a subirse a un juego mecánico. A través de redes se viralizó la reacción de una mujer que se animó a subirse a un juego y casi de inmediato se arrepintió.

La mujer sube a la atracción acompañada de otra mujer y un niño. Todavía no ha iniciado y la mujer ya pide bajarse. "¡Ya no, ya no, ya no! Ay, Dios mío", dice la mujer con un semblante preocupado.

Cuando el juego comienza su expresión de terror no pasa desapercibida. La mujer se nota muy asustada, grita y dice insistentemente que ya se quiere bajar, mientras sus acompañantes disfrutan de la atracción.

Síguenos en Google News

DGC