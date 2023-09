VIDEO | '¡Bien cansados vienen!': Mujer se pelea con hombres por un asiento en el camión

La mujer no peleaba por otra cosa que no fuera un asiento y no precisamente para ella, sino para una mujer de la tercera edad. Viajaba en un camión en el que varios hombres iban sentados y en el que, en ningún momento, se le vio a alguno de ellos la intención de cederle el asiento.

En un debate que se ha tenido desde siempre no sólo en las redes sociales, sino también en clases de Civismo en la escuela (ahora la materia se llama Formación Cívica y Ética, y se lleva en primero de secundaria) en donde se supone se les enseña a cederle el asiento a quien más lo necesita, este video se viralizó en TikTok en donde se pregunta si la mujer tenía razón para pelear o si los hombres están (o no) obligados a ceder el asiento.

'Es por educación, no esperen a que se les diga'

En un video viralizado en TikTok se ve a una mujer pelear por un asiento para otra señora, a bordo de un camión que circula por las calles de Monterrey, Nuevo León. En la grabación se ve que la mujer les dice a los hombres que no tienen que esperar a que alguien les diga que tienen que ceder el asiento, sino que tendrían que hacerlo por educación.

"Es por cultura, para que le den el lugar a la señora, es lo que yo estoy peleando, no lo ven así. No esperen a que uno les diga, por educación, es por educación. La verdad que qué ignorancia la de todos, no esperen a que se les diga. Bien cansados vienen los hombres", dice la mujer mientras sigue discutiendo con los pasajeros, sin que ninguno de ellos se levante de su asiento para cederlo.

La polémica también se encendió en redes cuando la mujer se baja del autobús y les dice a los pasajeros que ella es "del centro de Guadalupe", mientras todos reían por hacer énfasis en ello, como si fuese una lucha de clases sociales a bordo del transporte público.

'Ahora es de a huev* darles el lugar'

En los comentarios, más allá si se enfocaron en el último comentario que hizo la mujer al bajarse del camión, se debatió sobre si es una obligación darle el lugar a una mujer, en caso de que seas hombre.

"Ahora es de a huev* darles el lugar. ¿Pues no que somos iguales? Nosotros también vamos cansados"; "Yo era de los que 'por educación' cedía el asiento así nomás. Ya cambié esa mentalidad 'por igualdad', lo cedo cuando es necesario de verdad"; "En realidad todos vienen cansados y si quieren igualdad, es para todos", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en el video. Tú, ¿qué piensas?