VIDEO. 'El perro Toreto no exis..': Perrito estrella la camioneta de su dueño contra un muro

Un perrito causó un gran desastre a su dueño, luego de que se subió a su camioneta y la estrelló contra una pared, hecho que causó gracia en las redes sociales.

Las cámaras de seguridad capturaron el insólito momento en que un hombre sacaba su camioneta automática, que estacionó frente a la casa para bajarse y cerrar el portón de la vivienda, ubicada en el barrio Cárcano, en la provincia de Córdoba, Argentina.

Quitó el freno de mano

En cuestión de segundos, Apolo, como se llama el perrito, se subió al vehículo para dar un paseo, pero Gustavo, su dueño, al percatarse, intentó bajarlo, sin embargo, la mascota movió accidentalmente la palanca de velocidades y la camioneta comenzó a avanzar.

Gustavo comenzó a perseguir la camioneta para tratar de frenarla y Apolo, solidario con su dueño, saltó desde el vehículo en movimiento y comenzó a correr junto a Gustavo. Finalmente la camioneta se detuvo cuando se impactó contra la pared de la casa de uno de sus vecinos.

te interesa VIDEO | Mujer deja su país para conocer a su novio virtual y él la rechaza porque no le gustó

"La camioneta es automática. Estaba en neutral con el freno de mano y él hizo que acelerara. Salió la camioneta disparada y chocó contra la pared de la casa de una vecina", comentó Gustavo al medio local Telenoche.

@todonoticias Insólito: un perro hizo arrancar una camioneta estacionada, la chocó y todo quedó grabado ♬ sonido original - TN - Todo Noticias

'Rápidos y Furiosos versión Firulais'

Tras darse a conocer el video, muchos usuarios de Instagram y TikTok señalaron que ojalá ellos hubieran tenido una cámara que para demostrar cómo sus perros se comieron la tarea, porque sin la grabación jamás lo hubieran creído.

"Rápidos y Furiosos versión Firulais", "El Firulais: A lo que yo vine, es a esto!!!!", "El perro Toreto no exis.. El perro Toreto", "¿Cómo le explicas esto al seguro?", "El perro: el que tenga miedo a morir que no nazca", "El perro: hoy me levante re loco", "Los del seguro: ¿Qué manejaba quien?", fueron algunos de los miles de comentarios en el video que ya cuenta con 3.5 millones de me gusta.

Síguenos en Google News

DAN