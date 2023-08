VIDEO | Mujer deja su país para conocer a su novio virtual y él la rechaza porque no le gustó

Las tecnologías que realmente ya no son tan nuevas, han provocado que la manera que tienen las personas para interactuar o conocerse, sean muy diferentes a como era antes, en donde la interacción era en persona. Entre las redes sociales y las aplicaciones que existen para que se establezcan relaciones, la manera de establecer un vínculo ya es muy variable.

Entre estas aplicaciones que se basan primero en la atracción visual mediante fotografías, existe el riesgo de que las personas utilicen filtros y que no luzcan como en la realidad o que, aún sin usar filtros, al verse en persona ya no exista la atracción. Esto sucedió con esta mujer que dejó hasta su país por conocer a su novio virtual, sin embargo, cuando se vieron en vivo, él ya no quiso seguir con la relación que habían establecido a distancia.

Deja a la mujer y tiene que vender dulces para sobrevivir

Esta mujer viajó ilusionada de Ecuador a Venezuela para conocer al hombre con quien había establecido una relación a través de Facebook desde hace unos meses. El hombre decidió que era tiempo de formalizar la relación y le ofreció a ella viajar a Venezuela con todo y su hija para que vivieran juntos.

Él pagó los boletos de avión y tras viajar y verse personalmente, el hombre decidió romper la relación porque al final, no le gustó cómo se veía ella en persona. "Conocí un muchacho por las redes sociales, por el Facebook y siempre hablamos. Él me pagó los pasajes y quedamos en un acuerdo que yo me iba a venir para acá con mi hija, para vivir con él. Me recibió en el termina y me dijo que no le gusté, que no era yo la persona que él había visto en mis fotos. Me botó y quedé en la calle", relató para las redes sociales.

El Internet hace lo suyo...

Luego de viralizarse el video en donde ella cuenta la historia, el Internet hizo su buena labor y comenzaron a llegarle solicitudes para ayudarla y provocar que consiguiera un trabajo en Venezuela y pudiera mantener a su hija.

"Tengo dos puestos de comida rápida, la puedo ayudar con trabajo, soy venezolano, igual donde la puedo conseguir para ayudarle hasta que se estabilice"; "La tristeza en su mirada, pero si es bonita, ánimo, todo pasa por algo"; "Yo la puedo ayudar con ropa para su hija y para ella y si no tiene en donde pasar la noche mientras consigue trabajo, se puede quedar conmigo", fueron algunos de los mensajes de apoyo para ella.