(VIDEO) Traducen audio del 'Fierro viejo' al inglés y se vuelve viral

Los sonidos en la Ciudad de México son particulares e inconfundibles y forman parte de la personalidad de la metrópoli, que cuenta con alrededor de 8 millones de habitantes. El organillero, el ruido de los autos, música de todos los géneros y el clásico “Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, o algo de fierro viejo que vendan”.

Este último sonido es uno de los más populares y cualquiera que haya visitado la Ciudad de México sabe de su existencia y del servicio que ofrece. Se trata de una voz femenina que recorre las calles anunciando que compra una amplia diversidad de chatarra.

Habitantes chilangos tienen perfectamente bien ubicado el icónico audio, pero en épocas más resientes, la cantidad de extranjeros que habitan la ciudad ha aumentado. Es por ello que un tiktoker tradujó el anuncio al inglés, con el fin de que llegue a más personas.

En el audio se puede escuchar "We're buying matresses, drums, refrigerators, stoves, washing machines, microwaves or some old iron that you're selling". A pesar de que se trata de una simpática broma, usuarios en redes sociales aseguran que no falta mucho para que esto pase en realidad, debido a la gentrificación de la Ciudad de México.

DGC