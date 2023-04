Werevertumorro: 'No puede valer lo mismo el voto de quien trabaja, que de quien no'

Para el youtuber Gabo Montiel, mejor conocido como "Werevertumorro", el voto en México debería tener requisitos, pues para él, el sufragio no debería tener el mismo valor para aquellos que trabajan y para aquellos que no.

En Twitter abrió la conversación sobre si personas que son "violadoras, asesinas o ladronas", tienen el mismo derecho al voto que aquellas que son honradas y que trabajan todos los días, además de pagar impuestos. En redes sociales lo tacharon de clasista.

Werevertumorro encendió la polémica en redes sociales, de nueva cuenta. Redes sociales.

'El voto no puede valer lo mismo para todos'

A través de su cuenta de Twitter, Werevertumorro indicó que a él le genera polémica el que cualquier persona en México tenga derecho al voto.

"Una de tantas cosas que me pongo a pensar respecto al voto, es que no es posible que valga lo mismo el voto de una persona que paga impuestos, trabaja y tiene estudios, a la de otra persona que no hace nada e incluso puede ser un delincuente. El voto debería tener requisitos", escribió.

Ante la polémica que generó, comenzaron las críticas a Werevertumorro, quien a todas las respuestas respondía: "violadores, secuestradores, asesinos y ladrones pueden votar y ser votados. Qué chingón que valemos lo mismo todos".

También escribió sobre la edad para ser diputado

Esta semana, por mayoría calificada, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló modificar la Constitución para reducir la edad necesaria para ocupar un cargo público. Con 439 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de reforma fue enviado al Senado de la República para efectos constitucionales.

Sobre esto también escribió Werevertumorro en Twitter: "Es super polémico el tema de que ahora puedes ser diputado a los 18 años. Hay un montón de cosas que están mal desde hace tiempo, pero nunca se les ha puesto atención. Ejemplo: el representante electo puede tener 40 años sin estudios de primaria o secundaria. ¿Cuál otra?".

Es super polémico el tema de que ahora puedes ser diputado a los 18 años...

Hay un montón de cosas que están mal desde hace tiempo pero nunca se les ha puesto atención:

Ejemplo: El representante electo puede tener 40 años sin estudios de primaria o secundaria.

En una de las respuestas a este tuit, se le criticó por ver el tema de la edad para los diputados. "¿Por qué estaría mal? ¿Acaso un obrero no puede representar dignamente a su distrito en el Congreso? ¿Tiene menos voz que alguien con estudios? ¿Es el mérito académico superior a la voluntad popular de la mayoría? ¿No es la definición de democracia que cualquiera pueda votar y ser votado?".

A Werevertumorro se le señaló de clasista por pensar que el voto y una diputación son únicamente para personas "distinguidas y con educación". Tú, ¿qué opinas sobre el tema?