VIDEO. Yunivel crea contenido en TiKTok y es 'la tortillera más hermosa de México'

La belleza de las mujeres mexicanas es indiscutible y muestras de ello se pueden encontrar en todo el país.

Por ejemplo, en Durango hay una dama identificada como Yunivel Coronel, quien además de guapa, enseña a hacer tortillas de harina.

Con apenas 20 años de edad, a esta joven ya la conocen como “la tortillera más hermosa” y ella agradece el título.

Además, la chica posee un gran carisma, motivo por el cual, sus videos en redes sociales ha ganado popularidad al grado de viralizarse.

Andan diciendo que no puedo hacer tortillas de harina y que no puedo ser ama de casa que porque ando arreglada Yunivel Coronel

Y es que la duranguense enseña a hacer tortillas de harina con una personalidad que ha conquistado a miles de usuarios en TikTok.

Yunivel Coronel es originaria de Tamazula, donde atiende un negocio de abarrotes y hace videos sobre su vida cotidiana y bromas en el trabajo.

Su talento y personalidad han llamado la atención de miles de personas; incluso atrajo críticas por estar “demasiado arreglada” a la hora de cocinar.

En un video posterior, responde que aquellos que “le tienen envidia” de que nadie les preparara tortillas de harina.

O a lo mejor sí les hacen tortillas de harina, pero la que se las hace toda fodonga y mal arreglada Yunivel Coronel

"Nunca le había puesto tanta atención a cómo se hacen las tortillas de harina"; "me quede hasta el final (del video), pero no por ver el proceso de las tortillas" y "ya hasta ganas de casarme me dieron", son algunos de los comentarios en la plataforma de videos cortos.

