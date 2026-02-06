Toyota se une como patrocinador oficial de la NFL en todo México

La NFL México da la bienvenida a Toyota como patrocinador oficial, fortaleciendo así su compromiso con el deporte, la innovación y la creciente afición al futbol americano en el país.

Este patrocinio se enmarca en una estrategia integral orientada a fortalecer la presencia regional de Toyota dentro de la NFL, una de las ligas deportivas con mayor influencia a nivel global, alineándose con su sólida relación como patrocinador en Estados Unidos.

Toyota se une como patrocinador oficial de la NFL en todo México ı Foto: Especial

La alianza entre las poderosas empresas cobra especial relevancia en el marco del regreso de la NFL a la Ciudad de México con un partido de temporada regular este 2026, reafirmando la importancia del mercado mexicano para la Liga y sus socios estratégicos.

“En Toyota México creemos que la movilidad también es una forma de conectar a las personas con lo que les apasiona. Estar presentes en uno de los deportes con mayor crecimiento en México nos permite compartir una visión de progreso, confianza y desempeño, acompañando a los aficionados dentro y fuera del camino, con soluciones de movilidad que se adaptan a su ritmo de vida y refuerzan nuestro compromiso de estar presentes en cada etapa de su camino”, señaló Gerardo Romero, vicepresidente de Operaciones en Toyota Motor Sales de México.

Toyota se une como patrocinador oficial de la NFL en todo México ı Foto: Especial

Además, esta colaboración permitirá a Toyota reforzar su presencia en puntos de contacto clave con los más de 40 millones de fanáticos de la NFL en el país, desde eventos deportivos de alto impacto, hasta experiencias, activaciones en distribuidoras y contenidos especiales en plataformas digitales.

“La NFL es un espacio natural para conectar con audiencias que comparten valores como la pasión, el alto desempeño y la constancia. Esta alianza nos permite integrar a Toyota en ese estilo de vida y fortalecer el vínculo con una comunidad altamente comprometida”, expresó Daniel Bengio, director de Marketing de Toyota Motor Sales de México.

Toyota se une como patrocinador oficial de la NFL en todo México ı Foto: Especial

Más allá de su dimensión deportiva, la relación entre Toyota y la NFL se construye a partir de valores compartidos que ponen a las personas al centro.

La mejora continua, la responsabilidad con la comunidad y la búsqueda de un alto rendimiento forman parte del ADN de ambas organizaciones, y se reflejan en iniciativas que promueven estilos de vida activos, decisiones más conscientes y un vínculo genuino con la sociedad mexicana.

“La llegada de Toyota como patrocinador de NFL México es una gran noticia para nuestros aficionados. Toyota es una marca global que comparte nuestros valores de innovación, desempeño, pasión, y su compromiso tanto en Estados Unidos como ahora en México, fortalece el crecimiento de la NFL en la región”, dijo Arturo Olivé, director general de la NFL México.

Toyota es una de las marcas más vendidas en el mundo. ı Foto: Especial

Con esta alianza, NFL México y Toyota buscarán consolidarse como socios estratégicos, acompañando a los aficionados en distintas activaciones deportivas, y en momentos que inspiran emoción, movimiento y progreso.