Tecnología, confort, diseño...

Honda Pilot, más capaz que nunca

Entre las principales novedades de destacan la incorporación del sistema de tracción integral inteligente

Las versiones cuentan con el sistema de tracción.
Las versiones cuentan con el sistema de tracción. Foto: Especial
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La Razón Online

HONDA DE MÉXICO lanzó la nueva Pilot 2026, un SUV mediana que evoluciona en tecnología, confort, diseño y capacidades dinámicas para ofrecer experiencia de manejo más refinada y versátil.

Entre las principales novedades de destacan la incorporación del sistema de tracción integral inteligente i-VTM4 en todas las versiones, que brinda un desempeño dinámico y mayor capacidad de respuesta en diferentes tipos de terreno y condiciones de manejo.

El diseño exterior también recibe actualizaciones que refuerzan su carácter sofisticado y aventurero, incorporando una nueva parrilla frontal más grande en color negro brillante, placas protectoras delanteras y traseras más pronunciadas, así como nuevos rines de aluminio de 20 pulgadas.

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En el interior, Honda Pilot 2026 incorpora una nueva pantalla táctil HD ultraancha de 12.3 pulgadas, ahora 37% más grande que la generación anterior, acompañada de un clúster digital de instrumentos de 10.2 pulgadas y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto de serie.

La cabina también mejora en refinamiento y confort, gracias a nuevos materiales interiores, tecnologías de aislamiento acústico y mejoras en absorción de sonido que reducen el ruido proveniente del camino, el viento y el motor.

Honda Pilot 2026 mantiene el motor V6 de 3.5 litros DOHC i-VTEC de 285 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades, además de conservar el Sistema de Gestión Inteligente de Tracción con siete modos de manejo: Normal, ECON, Remolcar, Trail, Arena, Nieve y Sport.

En materia de seguridad, todas las versiones vienen equipadas con el conjunto de asistencias y tecnologías para el camino, Honda Sensing, además de sistemas avanzados de protección activa y pasiva para todos los ocupantes, que integra la asistencia de frenado poscolisión.

Honda Pilot 2026 está disponible en México en versiones Touring y Black Edition, a través de la red de distribuidores Honda del país. La versión Touring tiene un precio de $1,240,900 y puede configurarse con interiores en piel negra con gamuza negra, disponibles en colores exteriores Plata Solar y Acero, o con interiores en piel café con gamuza café, disponibles en Blanco Platino y Negro Cristal.

Por su parte, la versión Black Edition tiene un precio de $1,270,900, con interiores en piel negra con gamuza negra y costuras en rojo, y se ofrece en colores exteriores Blanco Platino, Negro Cristal y Gris Sónico.

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