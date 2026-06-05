Honda Pilot, más capaz que nunca

HONDA DE MÉXICO lanzó la nueva Pilot 2026, un SUV mediana que evoluciona en tecnología, confort, diseño y capacidades dinámicas para ofrecer experiencia de manejo más refinada y versátil.

Entre las principales novedades de destacan la incorporación del sistema de tracción integral inteligente i-VTM4 en todas las versiones, que brinda un desempeño dinámico y mayor capacidad de respuesta en diferentes tipos de terreno y condiciones de manejo.

El diseño exterior también recibe actualizaciones que refuerzan su carácter sofisticado y aventurero, incorporando una nueva parrilla frontal más grande en color negro brillante, placas protectoras delanteras y traseras más pronunciadas, así como nuevos rines de aluminio de 20 pulgadas.

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En el interior, Honda Pilot 2026 incorpora una nueva pantalla táctil HD ultraancha de 12.3 pulgadas, ahora 37% más grande que la generación anterior, acompañada de un clúster digital de instrumentos de 10.2 pulgadas y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto de serie.

La cabina también mejora en refinamiento y confort, gracias a nuevos materiales interiores, tecnologías de aislamiento acústico y mejoras en absorción de sonido que reducen el ruido proveniente del camino, el viento y el motor.

Honda Pilot 2026 mantiene el motor V6 de 3.5 litros DOHC i-VTEC de 285 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades, además de conservar el Sistema de Gestión Inteligente de Tracción con siete modos de manejo: Normal, ECON, Remolcar, Trail, Arena, Nieve y Sport.

En materia de seguridad, todas las versiones vienen equipadas con el conjunto de asistencias y tecnologías para el camino, Honda Sensing, además de sistemas avanzados de protección activa y pasiva para todos los ocupantes, que integra la asistencia de frenado poscolisión.

Honda Pilot 2026 está disponible en México en versiones Touring y Black Edition, a través de la red de distribuidores Honda del país. La versión Touring tiene un precio de $1,240,900 y puede configurarse con interiores en piel negra con gamuza negra, disponibles en colores exteriores Plata Solar y Acero, o con interiores en piel café con gamuza café, disponibles en Blanco Platino y Negro Cristal.

Por su parte, la versión Black Edition tiene un precio de $1,270,900, con interiores en piel negra con gamuza negra y costuras en rojo, y se ofrece en colores exteriores Blanco Platino, Negro Cristal y Gris Sónico.