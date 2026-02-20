Honda Civic Hybrid 2026 gana el premio Edmunds Top Rated 2026

El Civic Hybrid es uno de los coches más confiables de la marca.

Honda Civic Hybrid recibió el prestigioso premio Edmunds Top Rated Car Award 2026, lo que representa la cuarta vez que los expertos automotrices de Edmunds distinguen al Civic de undécima generación con un premio Edmunds Top Rated. El equipo de pruebas de Edmunds reconoció al Civic Hybrid por su diseño deportivo, su rendimiento de seguridad líder en su clase, su excelente dinámica de conducción y su personalidad divertida de conducir.

“Honda Civic Hybrid, ganador nuevamente de este premio, ofrece una gran calidad a un precio asequible. Eficiente, sofisticado, cómodo y con gran capacidad, es un auto sin fallas importantes”, comentó Alistair Weaver, editor en jefe de Edmunds.

Sofisticación en cada detalle ı Foto: Especial

El Civic Hybrid está propulsado por la galardonada cuarta generación del sistema de propulsión híbrido-eléctrico de dos motores de Honda. El sistema híbrido de dos motores de Honda, ultrasuave y con gran capacidad de respuesta, maximiza la eficiencia de combustible sin comprometer el rendimiento dinámico ni el espacio de carga y pasajeros para ofrecer una experiencia de conducción más deportiva y agradable.

TE RECOMENDAMOS: Capacidad para producir hasta 163 mil unidades al año Nueva Ram 1500 inicia producción

Los premios Edmunds Top Rated Awards reconocen a los mejores carros a la venta y se basan en exhaustivas pruebas y valoraciones del equipo de pruebas de Edmunds. Honda Civic y Accord han ganado cinco Edmunds Top Rated Awards desde la creación del premio en 2020.

Potencia inteligente ı Foto: Especial

Honda Civic Híbrido definirá tu personalidad inmediatamente, ya que muestra un diseño moderno e imponente, que capta la atención donde sea y cada elemento conecta con una función específica que lo convierte en una pieza de diseño y eficiencia sin igual.

Manejar un Honda Civic Híbrido es una de las mejores experiencias, ya que te dará la posibilidad de crear un espacio personal y único para todos los que vayan a bordo gracias a la Cancelación Activa de Ruidos (ANC) y el Control Activo de Sonido (ASC).

En el interior vemos reflejada la notable evolución que debe tener un automóvil de esta manufactura. Ambientado con luz blanca que dará un toque relajado, pero imponente cada vez que ascienden a él.

El Honda Civic Hybrid conquista el Edmunds Top Rated Car Award 2026, destacando por su diseño deportivo, ı Foto: Especial

Para un mejor y relajado viaje, cuenta con sistema de audio y con pantalla táctil a color de 9 pulgadas de alta resolución, interfaz touch-screen compatible con funciones de teléfono inteligente, que incluye reproductor de archivos MP3 y WMA con 12 bocinas BOSE compatibles con Apple CarPlay & AndroidAuto inalámbricos.

El performance de Honda Civic Híbrido es de las cosas más importantes para garantizar al conductor un control total, que lo mantendrá en constante interacción sin perder foco en el camino.

Cuenta con un tren motriz compuesto por un motor de gasolina y uno eléctrico, que en conjunto generan una potencia de 200 hp y torque de 232 lb/pie.

Tecnología que protege y anticipa ı Foto: Especial

La suite de seguridad integral de Honda Civic Híbrido 2026 incluye tecnologías avanzadas como Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA), sensores de estacionamiento, Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA), cierre de seguros automático y Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD). Cuenta con Honda Sensing.

Lo que debes de saber:

• Monitorea los puntos ciegos y alerta al conductor si otro vehículo está en esa zona, especialmente al cambiar de carril.

• Si el auto detecta que está a punto de salirse de la carretera sin señal de giro, emite una alerta y puede corregir la dirección.

• El carro está equipado con una cámara que identifica las líneas del carril, ya sean continuas o discontinuas, y supervisa la posición del coche; si detecta una salida del carril sin activar las direccionales, emite una alerta por cambio involuntario. Además, asiste al conductor con una ligera corrección del volante para ayudar a mantener el vehículo dentro de su carril.

• El sistema detecta la posibilidad de una colisión frontal y alerta al conductor mediante una señal sonora y visual; si determina que el impacto es inminente, aplica los frenos de forma automática para disminuir la severidad del choque.

• Detecta vehículos acercándose desde atrás cuando estás saliendo en reversa y te alerta de posibles colisiones.

• Cambia automáticamente entre luces bajas y altas según las condiciones de tránsito y el entorno.

• El ACC mantiene una velocidad constante y adapta automáticamente la marcha para conservar una distancia segura con el automóvil que va adelante. Esta función se complementa con una tecnología adicional que permite seguir al vehículo precedente incluso a baja velocidad, como en situaciones de tránsito denso.

• Ayuda a mantener el vehículo centrado en su carril mientras sigue al tránsito a baja velocidad.