LA NUEVA Infiniti QX60 2026 ya está en México y marca una nueva etapa para la firma japonesa dentro del segmento de los SUVs de lujo con tres filas de asientos. A primera vista presume una apariencia sofisticada y contemporánea. Al frente destaca una parrilla inspirada en las formas orgánicas de los bosques de bambú, la cual integra el logotipo iluminado de la firma.

Infiniti QX60 se renueva por completo ı Foto: Autocosmos

En la parte lateral llama la atención su silueta estilizada, mientras que la zona trasera apuesta por superficies limpias y una postura más amplia, reforzando de esta manera la sensación de solidez y presencia sobre el camino.

Infiniti QX60 se renueva por completo ı Foto: Autocosmos

Al ingresar a la cabina se percibe una cuidada selección de materiales y detalles artesanales. Destacan los asientos bitono inspirados en patrones de kimono, la piel semianilina capitonada y el nuevo tono Stone Gray. Dependiendo de la configuración, la QX60 puede elegirse para siete pasajeros o con seis plazas y asientos tipo capitán en la segunda fila.

Infiniti QX60 se renueva por completo ı Foto: Autocosmos

Bajo el cofre encontramos un motor V6 de 3.5 litros capaz de entregar 279 hp y 258 lb-pie de torque, asociado a una transmisión automática de nueve velocidades.

12 años tiene que este modelo adoptó su nombre actual

Infiniti QX60 se renueva por completo ı Foto: Autocosmos

En el apartado tecnológico sobresale la integración de Google Automotive Services, sistema que incorpora Google Maps, Google Assistant y Google Play directamente en el vehículo.

Infiniti QX60 se renueva por completo ı Foto: Autocosmos

Toda la información se despliega a través de dos pantallas de 12.3 pulgadas, compatibles además con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

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El sistema de audio está firmado por Klipsch Reference Premiere y cuenta con 20 bocinas, además de tecnología Individual Audio, capaz de dirigir las llamadas únicamente al conductor.

Infiniti QX60 se renueva por completo ı Foto: Autocosmos

En materia de seguridad y asistencias a la conducción, la nueva QX60 incorpora Sistema Inteligente de Frenado de Emergencia con Detección de Peatones, Alerta Predictiva de Colisión Frontal, Alerta de Punto Ciego, Advertencia de Cambio de Carril, Frenado Automático Trasero, ProPILOT Assist, 3D Around View Monitor y Front Wide View.

Infiniti QX60 se renueva por completo ı Foto: Autocosmos

Infiniti QX60 se renueva por completo ı Foto: Autocosmos

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La Infiniti QX60 2026 ya está disponible en nuestro país en tres versiones: Luxe ($1,479,900), Sensory ($1,599,900) y Autograph ($1,699,900).