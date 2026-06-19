A una década de la colocación de la primera piedra en Villa de Reyes, BMW Group celebra la consolidación de su planta de San Luis Potosí como una de las operaciones manufactureras más avanzadas de su red global y un actor clave para el desarrollo económico e industrial.

La instalación ha evolucionado de un ambicioso proyecto de inversión a un centro estratégico de producción para mercados internacionales. En estos diez años, la planta ha ensamblado más de 550 mil vehículos premium, incluyendo modelos como el BMW Serie 3, así como los BMW M2 y Serie 2 Coupé, cuya producción es exclusiva de México para exportación global. También se han fabricado ediciones especiales como el BMW M2 Racing y el BMW M2 CS.

BMW en México celebra 10 años de producción premium ı Foto: Autocosmos

La relevancia de la operación va más allá de la manufactura, ya que actualmente emplea a cerca de 3,700 personas y ha contribuido a la generación de aproximadamente 32 mil empleos indirectos en áreas vinculadas a la cadena de suministro, logística, servicios especializados y construcción.

El impacto económico también se refleja en Villa de Reyes, donde, según datos del municipio, las exportaciones crecieron 1,600 por ciento, tras la llegada de BMW Group. Para finales de 2025, la localidad concentraba 42% de las exportaciones del estado y aportaba 30% de su producción bruta.

BMW en México celebra 10 años de producción premium ı Foto: Autocosmos

Otro de los pilares de la estrategia de la compañía ha sido el desarrollo de talento especializado, pues más de 1,200 jóvenes han participado en programas de prácticas profesionales y más de 570 aprendices han concluido el esquema de Capacitación Vocacional Dual inspirado en el modelo alemán, con una tasa de contratación del 95%. Además, más de 110 colaboradores mexicanos han participado en proyectos internacionales dentro de la red global de BMW Group.

En paralelo, la empresa ha impulsado iniciativas sociales enfocadas en educación, cultura, deporte y desarrollo comunitario, beneficiando a más de 220 mil personas en San Luis Potosí. Entre ellas destacan los programas desarrollados junto a Colonia Juvenil, Club de Niños y Niñas y Fundación Nutriendo.

BMW en México celebra 10 años de producción premium ı Foto: Autocosmos

La siguiente etapa de crecimiento estará marcada por la electrificación. En 2023, BMW Group anunció una inversión de 800 millones de euros para la producción de vehículos eléctricos y baterías de alto voltaje en México, elevando la inversión acumulada en el país a cerca de 2 mil millones de dólares.

El proyecto contempla una expansión de 110 mil metros cuadrados y convertirá a San Luis Potosí en la primera planta automotriz premium de México capaz de producir vehículos totalmente eléctricos y baterías de alto voltaje.

BMW en México celebra 10 años de producción premium ı Foto: Autocosmos

A partir de 2027, la planta producirá los modelos BMW iX3 y BMW i3 basados en la plataforma Neue Klasse, reforzando el papel estratégico de México en la transición global hacia la movilidad eléctrica. Además, se abrirá una fábrica de baterías en el mismo complejo.

Con 10 años de operación, se consolida como un referente de manufactura avanzada, formación de talento e innovación industrial, mientras se prepara para liderar la próxima transformación de la industria automotriz en el país.