Mazda llegó hace 21 años a México para vender sus vehículos y camionetas. El trabajo de más de dos décadas de la marca japonesa en nuestro país logró que, este septiembre, la operación de la empresa alcanzara el millón de vehículos comercializados en toda la República Mexicana.

Fue en la agencia ubicada en la esquina de la avenida Emiliano Zapata y Cuauhtémoc donde se llevó a cabo la entrega de la Mazda CX-5 2026, la unidad número un millón vendida en México. Ésta fue otorgada por Miguel Barbeyto a Claudia Gómez, la colaboradora de Mazda con mayor antigüedad en la red de distribuidores, sin costo alguno; un momento que llenó de alegría y satisfacción a la asesora de ventas que recibió este detalle.

El Dato: El nombre de Mazda proviene de Ahura Mazda, un dios superior del Zoroastrismo Persa. Simbolizaba la razón, concede la sabiduría y unía al hombre con la naturaleza.

“Para Mazda de México no sólo se trata de un millón de vehículos comercializados en el país, sino de un millón de clientes que nos han elegido a lo largo de estos 21 años; una confianza que buscamos refrendar con el trabajo que realizamos día a día”, dijo Miguel Barbeyto, presidente y CEO de Mazda de México y director de Nuevos Mercados en América Latina.

1 Millón de gracias Mazda / aspectos ı Foto: Diego Chávez y Cortesía Mazda

La marca japonesa tiene a más de 10 mil empleados trabajando en todo el país, quienes, a lo largo de estos 21 años, han logrado que la empresa llegue al millón de vehículos distribuidos. La sucursal Del Valle es una de las que más automóviles nuevos vende al año.

UNA IMAGEN del 2006 cuando Claudia Gómez, tercera persona de izquierda a de- recha, asistió a un evento cuando la marca apenas tenía un año en el país. ı Foto: Diego Chávez y Cortesía Mazda

Claudia Gómez ingresó a la marca desde que llegó a México y, a su arribo a la sucursal donde recibió su nueva camioneta, una Mazda CX-5 2026, platicó que pensaba que recibiría sólo un reconocimiento, pero que nunca le pasó por la cabeza que le obsequiarían una SUV que ha vendido muchas veces a lo largo de su vida profesional.

El Tip: La tradición de los autos deportivos en la empresa japonesa comenzó en 1978 con el Mazda RX-7. La última evolución es el motor RENESIS que impulsa al prototipo RX-EVOLV.

“Ahora que me mandaron citar, es algo sorprendente y agradezco a Mazda por todo. Estoy más que feliz con Mazda; siempre ha sido una marca fabulosa y estoy muy orgullosa de trabajar con ellos. De hecho, yo pensé que sólo iba a ser un reconocimiento por los 21 años, pero esto excede las expectativas”, comentó Claudia Gómez tras recibir su nueva Mazda CX-5 2026.

1 Millón de gracias Mazda / aspectos ı Foto: Diego Chávez y Cortesía Mazda

Actualmente, Mazda México es el tercer mercado más importante para la marca en el mundo, sólo detrás de Estados Unidos y Japón. Cuenta con la planta más extensa fuera de Japón, ubicada en Salamanca, Guanajuato, donde se producen los modelos Mazda2, Mazda3 Sedán, Mazda CX-3 y Mazda CX-30, así como algunas motorizaciones.

En enero de 2026, la planta también alcanzó un hito de producción al registrar las primeras 2 millones de unidades fabricadas.

13 KM/L es el rendimiento de combustible en la ciudad

“Hace 21 años nos contrataron en Mazda Zapata Tlalnepantla y han sido retos y logros. Mazda nos ha dado muchísimo en todos estos años; es la mejor marca que puede existir. Siento muchísimos sentimientos: felicidad, sorpresa y alegría. Todos los recuerdos que tengo aquí son padrísimos”, platicó Claudia Gómez.

1 Millón de gracias Mazda / aspectos ı Foto: Diego Chávez y Cortesía Mazda

Además, la colaboradora de Mazda agradeció a “Andrea, Brenda —sus hijas— y a Ander, mi nieto, porque por ellos estoy aquí. Ellos no esperaban esto ni sabían que iba a venir”. Claudia Gómez se subió a su Mazda CX-5 2026 junto a Miguel Barbeyto y no podía parar de llorar de la emoción; tocó el claxon y siguió dando las gracias a todos los que la apoyaron desde su llegada a la empresa.

1 Millón de gracias Mazda / aspectos ı Foto: Diego Chávez y Cortesía Mazda

En México, Mazda tiene un amplio catálogo para sus clientes, desde automóviles sedán y hatchback hasta pick-ups y roadsters, como el Mazda MX-5 RF 2026. El SUV que recibió Claudia Gómez fue la Mazda CX-5 2026, que cuenta con un motor de 2.5 litros, un clúster de 10.25 pulgadas, 177 caballos de fuerza y un torque de 177 lb-pie. La camioneta cuenta con tres versiones diferentes: i Sport, i Grand Touring y Signature.

1 Millón de gracias Mazda / aspectos ı Foto: Diego Chávez y Cortesía Mazda

La empresa japonesa se fundó en 1920 por Jujiro Matsuda bajo el nombre de Toyo Cork Kogyo Co. Ltd. Nueve años después inició la fabricación de herramientas y maquinaria pesada, mientras que, en 1931, se fabricó el primer vehículo comercial de tres ruedas, el Mazda-Go. El primer coche coupé de dos plazas, el Mazda R360, se dio a conocer en 1960 y el de cuatro puertas, el Mazda Carol, se presentó en 1962. Fue en 2005 cuando la marca decidió llegar al mercado mexicano.

Modelos a la venta ı Foto: Especial