Comienza la preventa de la nueva Nissan Frontier V6 PRO-4X

Nissan Mexicana arranca oficialmente con la preventa de la más reciente y renovada integrante de la familia PRO-4X: “Nueva Nissan Frontier V6 PRO 4-X”, esto como parte de la estrategia de renovación y lanzamiento de nuevos productos que la marca nipona mantiene a pulso constante para llegar a todos sus clientes.

La Nueva Nissan Frontier V6 PRO-4X es “6 veces más Pro” y es la pick up que complementa el line up, ahora más robusta, atrevida y lista para cualquier tipo de camino off-road , cuenta con motor 3.8L de 6 cilindros, el más potente del sub-segmento de pick ups medianas con 310 hp/ 281 lb-pie, nueva transmisión automática de 9 velocidades, capacidades off-road con bloqueo de diferencial trasero electrónico, tracción 4x4 con Shift on The Fly, suspensión con amortiguadores de la marca Bilstein, llantas de 17” todoterreno, monitor inteligente de visión periférica off-road, tres placas protectoras (para motor, tanque de gasolina y caja de transferencia), una excelente capacidad de arrastre y carga competitiva con el resto del segmento de pickups de alta gama.

La preventa de esta pick up totalmente renovada da inicio hoy con la finalidad de que los clientes puedan apartarla y ser de los primeros en tomar su volante. Esta preventa se llevará a cabo de manera digital a través de nuestro sitio web https://www.nissan.com.mx y realizando el apartado en nuestra cuenta oficial de Mercado Pago en https://mpago.la/1Fhot3x o bien, a través de la red de Distribuidores Autorizados Nissan en todo el país.

¿Cómo puedo adquirir la Nueva Nissan Frontier V6 PRO 4X?

Los pasos para adquirir la Nueva Nissan Frontier V6 PRO 4X son muy sencillos:

1. Ingresar en http://nissanfrontierv6.mx/

2. Completar el formulario con todos los datos solicitados.

3. Dar clic en el botón “Enviar” para ser direccionado a la cuenta oficial de Nissan en Mercado Pago, donde se podrá realizar el apartado con un monto mínimo de $10,000 pesos o bien, si lo prefiere el cliente podrá llevarlo a cabo directamente con el Distribuidor Autorizado Nissan de su preferencia.

Al interior destaca su pantalla touch de 9”, Apple Car Play y Android Auto, pantalla de asistencia de manejo de 7” a color, cargador inalámbrico, telemática, quemacocos y 4 conectores USB tipo A y C Foto: Especial

4. Este depósito se tomará a cuenta como parte del enganche en compras a crédito o bien, como parte del precio de lista en compras de contado.

5. Nuestro equipo de Atención a Clientes Nissan se pondrá en contacto con el cliente para concluir su proceso de compra.

6. Para ser acreedor a los beneficios de preventa, la compra deberá concretarse a más tardar el 31 de diciembre de 2021.

Nissan Frontier V6 PRO-4X llegará con un diseño exterior e interior completamente renovado, de alta calidad y robusto. Foto: Especial

Tasa desde 9.49%, planes de leasing o planes Selectiviti solo con Credi Nissan®

Cualquier plan considera 3 años de mantenimientos incluidos o 60,000 km Los beneficios son:

La nueva Frontier V6 PRO-4X estará disponible en seis colores: Arena, gris volcánico, negro, rojo magma, blanco glaciar y azul cobalto.

La preventa de esta pick up totalmente renovada da inicio hoy con la finalidad de que los clientes puedan apartarla y ser de los primeros en tomar su volante Foto: Especial

