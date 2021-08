Duster Turbo, buena y bonita

El principal cambio de la Renault Duster Iconic CVT no está afuera, sino en el cofre, ya que es ahí donde yace un motor de cuatro cilindros de 1.3 litros de la familia TCe (Turbo Control efficiency), el cual es producto de un desarrollo conjunto entre Renault-Nissan y Daimler.

Lo interesante de este propulsor, es que cuenta con la tecnología Bore Spray Coating, que no es otra cosa más que el recubrimiento de cilindros (mismo que se utiliza en el Nissan GTR) para reducir la fricción y optimizar la transferencia de calor para una mejor combustión como eficiencia.

En México es impulsada por un motor l4 de 1.3 litros turbocargado capaz de producir 154 hp y 184 lb-pie de torque, potencia que es enviada a las ruedas delanteras.

Renault Duster Iconic CVT Foto: Autocosmos

Que sea turbo, no quiere decir que sea deportiva, ya que, si bien la respuesta del propulsor es realmente satisfactoria, está lejos de ser demencial. Digamos que, en realidad, tienes la potencia suficiente para viajar tranquilamente a 130 km/h o para realizar adelantamiento en carretera con plena seguridad.

Este acabado Iconic añade a la lista de equipamiento la Cámara 360º, así como el sensor de presencia de punto ciego (BSW). Elementos de seguridad, que siempre se agradecen, pero sinceramente, hubiera preferido prescindir de ellos en favor de la inclusión de al menos un par extra de bolsas de aire ya que seguimos sin entender las razones por las que un Kwid tiene más bolsas de aire que esta Duster.

Creo que la apuesta recayó en incluir elementos que fueran palpables por los consumidores y que estuvieran fácilmente a la vista. Y sí, nadie se acuerda de las bolsas de aire, hasta que las requiere.

Otro tema, que en lo particular no me agradó, es la ya también tradicional “prueba de las intermitentes de Esaú”, y en este caso tendré que decir que la ubicación del botón que las acciona no es la mejor, confundiéndose con otros mandos. En una situación de emergencia, podríamos accionar la cámara 360º antes de las luces.

Si no fuera por la carencia de al menos un par de bolsas de aire extra (aunque seis serían lo idóneo), estaríamos hablando de un producto prácticamente perfecto. Si bien no es un derroche de estilo, resulta atractiva tanto al exterior como en el interior. Además, el manejo, tanto dentro como fuera del pavimento, se optimizó muchísimo y lo mejor, es que presume un precio realmente competitivo. Por precio, el rival más cercano sería la Chevrolet Tracker LS TA, que no tiene equipamiento, ni la potencia ni la versatilidad de la Duster.

El dato: La nueva Duster cumple con todas las regulaciones de seguridad de Brasil y por supuesto de prácticamente toda América Latina.