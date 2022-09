Ford Bronco le hace frente a Jeep Wrangler

El momento de producto que vive Ford es envidiable. Su modelo estrella, la pick up Lobo, se renovó y ganó una soberbia variante híbrida, que no fue sino el primer paso hacia la electrificación, mismo que se completó con la llegada de la F-150 Lightning.

El tópico que hoy nos ocupa es la resurrección del nombre Bronco, sinónimo de aventura y que regresara con dos productos, uno de corte más urbano y autopistas, aunque con ciertas capacidades todo terreno, es decir la Bronco Sport, y por supuesto un 4x4 puro y duro, la Bronco a secas, que es la que nos ocupa.

La Bronco regresó de la muerte con el único fin de hacer frente al emblemático Jeep Wrangler. Es un off road sumamente capaz fuera del camino, construido a la vieja usanza, es decir un body on frame, mismo que comparte, con algunas modificaciones, con la pick up mediana Ranger.

El volante cuenta con calefacción. Foto: Autocosmos

La versión que pudimos manejar fue la Bronco 2 (que hace alusión a que cuenta únicamente con dos puertas) y por lo tanto menor distancia entre ejes, algo que mejora el ángulo ventral que en este caso es de 29° (en la Bronco 4 es de 26.3°).

Bajo el cofre encontramos un motor Ecoboost de cuatro cilindros y 2.3 litros que entrega 300 hp y 325 lb-pie de torque.

En conducción 4x4, no hay queja alguna, la transmisión de 10 velocidades, caja de transferencia y el sofisticado sistema de tracción 4x4 con bloqueo de diferencial tanto adelante como atrás se las arreglan para librar virtualmente cualquier obstáculo.

La Bronco 2 es corta, mide 4.4 metros, prácticamente como una Bronco Sport, aunque puede llevar sin problema a cuatro adultos.

Transmisión de 10 velocidades. Foto: Autocosmos

Interior. Puertas adentro, todo en la Ford Bronco se percibe durable y resistente a los elementos. Las botoneras tienen una cobertura ahulada, las agarraderas tienen aspecto y grip como de herramienta de uso rudo y el forro de los asientos al menos en apariencia parece bastante impermeable.

Lo anterior considerando además que el diseño es increíble, la Bronco luce tan espectacular desde adentro como lo es desde afuera, con ese look que trae magistralmente a la modernidad ciertos elementos visuales del modelo original.

Motor Ecoboost de cuatro cilindros. Foto: Autocosmos

Manejo. Una vez que sales a caminos no asfaltados, la Ford Bronco es impresionante, sortea un obstáculo tras otro como si ni siquiera estuvieran ahí, incluso, desde la posición del conductor parecen pequeñas rampas, topes y baches, cuando en realidad son pendientes muy inclinadas y auténticas brechas.

Basta con girar la perilla de modos de conducción, Sand, Baja, Mud, Rock o Crawl y la electrónica hace lo suyo, accionando diferenciales, desconectando la barra estabilizadora o cualquier cosa que haya que hacer, y lo que sigue es cruzar como si el obstáculo fácilmente, demasiado fácil.

Tiene protecciones para cárter, caja de transferencia y demás componentes críticos, sus llantas de 33”, rieles de deslizamiento en rocas y demás aditamentos también son fundamentales.