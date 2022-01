Giulia Lusso 2021, el sedán más seductor

Las líneas básicas de Giulia están ahí y no hay muchos cambios con respecto al resto de la gama. Pero como se mencionó tiene, algunos detalles adicionales que le dan una personalidad propia. Para empezar, el vestido de Lusso, es de un atractivo Verde Visconti. Los autos de este tono no suelen ser los más buscados, pero aquí, hay un caso excepcional.

El trilóbulo, por su parte, presume un acabado en aluminio pulido, mientras que las salidas de escape doble también son en aluminio brillante. Y es con esto, donde prácticamente, damos por finalizados los distintivos del exterior.

Puertas adentro es donde tenemos los cambios, los que salen a relucir a primera vista y que son los principales causantes que le dan nombre a esta versión.

Rines de aleación de 18‘‘ con acabado satinad son de diseño clásico. Foto: Autocosmos

A ver, aquí hay que tomarse un respiro y en verdad, si tienes la oportunidad de subirte a este Alfa Romeo, tómate tu tiempo para deleitar los sentidos, ya que adentro, todo es exquisito y sublime.

Tenemos insertos finos de madera Walnut en consola, tablero y puertas, así como vestiduras suaves en piel color beige, molduras brillantes de aluminio y volante, también forrado en cuero, pero en negro para la ocasión. No importa donde mires o toques, todo presume una calidad soberbia.

Mecánicamente se emparenta mucho con las versiones Ti de las que hereda el motor de cuatro cilindros de 2.0 litros con 280 hp y 306 lb-pie de par que envía la potencia a las ruedas traseras a través de una transmisión automática de 8 velocidades.

Cámara de reversa con líneas dinámicas y 8 bolsas de aire. Foto: Autocosmos

Sorprendentemente, pierde las paletas detrás del volante, y, aunque es posible realizar los cambios de forma manual a través de la tradicional palanca, se pierde uno de los elementos deportivos que son sello de identidad de la marca.

Pese a ello, se conservan las excelentes maneras detrás del volante con un puesto de conducción fácil de encontrar y que de inmediato nos da el dominio total del vehículo.

La respuesta del motor aún en modo Dynamic no es demencial, pero sí califica de contundente, a pesar de la presencia de un ligero retrasó del turbo. Pero lo mejor, no es como se comporta en líneas rectas, sino en realidad, el manejo es un apartado de alto goce, donde resalta una dirección eléctrica que es de las precisas de la industria. Ok, los puristas extrañarán un poco más de comunicación, pero la verdad, es que en general, lo hace muy bien.

Transmisión automática de 8 velocidades. Foto: Autocosmos

La suspensión también merece aplausos debido a lo bien que se adapta a diferentes circunstancias. No es del todo suave, pero está muy lejos de ser una tabla. De hecho, esta característica le permite atacar zonas de curvas. Todo con un equilibrio loable. Los frenos son resistentes a prácticamente cualquier castigo y tienen una gran mordiente a la cual cuesta acostumbrarse durante las primeras detenciones.