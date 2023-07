JAC Frison Diésel, eficiente para el trabajo y aventura

La Frison T8 Diesel 4X4 es un modelo que conozco muy bien. He tenido la oportunidad de convivir con esta camioneta en más de una ocasión y aunque no lo creas, siempre hay algo nuevo que contar.

Pues bien, la última convivencia con esta camioneta fue al tener a prueba la JAC Frison Diésel 4x4 2023, la cual presenta algunos cuantos cambios ligeros, que vamos a ir repasando en esta prueba de manejo, que prometo será bastante resumida.

JAC Frison Diésel. Foto: Autocosmos

Diseño. A primera vista, tendremos que hacer uso de una lupa para encontrar las novedades, siendo lo más evidente, la integración de unos rines de 18 pulgadas bitono de nueva manufactura, así como la eliminación de todos los acentos cromados, ya que ahora tanto la parrilla como manijas de las puertas son en color negro. Algo que de alguna manera hace juego con su nombre, ya que los caballos frison son conocidos por su pelaje oscuro.

Pero no es todo, ya que puertas adentro, encontramos que el color café que antes predominaba, ahora es sustituido por una tapicería de tela color negro, tono que también encontramos en los insertos de piel artificial en el tablero, sólo que aquí, las costuras son en rojo. De ahí en más, todo se mantiene igual.

JAC Frison Diésel. Foto: Autocosmos

Manejo y consumo. En el apartado mecánico, todo se mantiene exactamente igual. Esto quiere decir que encontramos el ya conocido motor 2.0 litros diésel CTI capaz de entregar 139 hp y 236 lb-pie de torque. El cual se acopla a una transmisión manual de 6 velocidades. En este caso y como su nombre indica, la tracción es 4x4 y cumple las normas de emisiones Euro V.

La aceleración desde la inercia total no es tan sorpresiva, ya que los primeros metros, el propulsor se siente un poco adormilado, pero nada de preocupación. Pero esto cambia al poco tiempo, ya que el propulsor despierta con alegría y deja sentir ese empuje que sólo un diésel sabe proporcionar.

JAC Frison Diésel. Foto: Autocosmos

Es cierto, no es el más potente en su categoría, pero cumple bastante bien. En otras ocasiones he tenido la oportunidad de manejar a la Frison Diésel 4x4 en ambiente urbano, así como en un exigente tramo 4x4 y ahora, tocó hacer lo propio con una carga de 400 kilogramos aproximadamente.

Uno de los puntos que más me gusta de esta camioneta es el consumo de combustible ya que es posible obtener unos 11.7 km/l sin ningún problema. Pero existía la duda de cómo se comportaba con unos kilos extra en la batea y deja te comento que sorprendentemente, obtuve 10.5 km/l ¡muy buena cifra considerando las características del vehículo!

JAC Frison Diésel. Foto: Autocosmos

Por cierto, tengo la sensación de que la puesta a punto cambió un poco. Te he de ser franco, la versión anterior me llegó a cansar e incluso castigar la zona de la espalda baja. Pero ahora, pude manejar por varios kilómetros y extrañamente me sentí más cómodo al volante de esta pickup. Tal vez la carga extra, ayudó a controlar los movimientos paracitos de la carrocería.

Conclusión. La Frison T8 es el modelo más vendido de JAC y entre las dos versiones -Gasolina y Diésel-, pero sin duda la Diésel 4X4 con un precio de 555,000 pesos es mi favorita. Sus fortalezas, residen en una buena relación valor-precio, ya que obtienes un buen vehículo de trabajo y recreativo, aunque no precisamente el más refinado. Sólo creo que le hace falta un poco más de equipo, aunque sea de manera opcional como una pantalla o más bolsas de aire. Ahora, tampoco estaría mal introducir un par de ganchos extras en la batea y que la tapa de la misma, baje de manera suave.

JAC Frison Diésel. Foto: Autocosmos

JAC nos adelantó que tendremos una novedad en el segmento de pickups donde tendremos noticias importantes ¿Se viene una nueva versión de la Frison T8 o la T9 está en camino?