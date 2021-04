Jeep Wrangler Unlimited eTorque 2021 – una ayuda eléctrica para el mejor todoterreno

Aunque la primera generación del Wrangler apareció en 1987, en realidad, se trata del heredero de aquellos míticos Willys que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial.

Al igual, que su antecesor, se trata de un grandioso 4x4, que se distingue por sus 7 ranuras en la parrilla, así como los faros redondos (aunque por un breve periodo el YJ usó unos cuadrados), además, tradicionalmente, siempre contó con una carrocería de estilo abierto de dos puertas. Sin embargo, su plus era una mayor usabilidad como vehículo del diario, sin perder su capacidad 4x4.

Desde que Chrysler adquirió Jeep, esta ha sido la línea de evolución de este modelo. De hecho, el primer intento serio llegó en 2004, cuando se presenta el Wrangler Unlimited (TJ), que se trataba de una variante con distancia entre ejes extendida (+25.4 cm), lo que le permitía ofrecer más espacio en las plazas traseras.

Sin embargo, la verdadera revolución se dio en 2007, cuando, se presentó un nuevo y hasta entonces inédito Wrangler Unlimited de cuatro puertas, ahora basado en la generación JK. En su momento, esta versión representó la culminación de una idea que Jeep venía cocinando desde 1997, cuando se mostró al público del Salón de Detroit el Dakar Concept.

Por cierto, de una forma un tanto irónica, en realidad el primer Wrangler de cuatro puertas en llegar a producción no fue obra de Jeep, sino de Automotive Industries Ltd. (AIL), un fabricante israelí y principal proveedor de las Fuerzas de Seguridad de Israel, que en 2006 inició la entrega de las unidades M-242 Storm Mark II, que a su vez derivaban directamente del Wrangler (TJ).

Hoy, la línea evolutiva del Wrangler (JL) ya no va por el tema de espacio o usabilidad, temas de hecho, completamente dominados, sino, en realidad, ahora, el futuro de este todoterreno amante de la naturaleza, tiene que ver precisamente con el respeto de esta.

Tal vez, el mejor ejemplo está en la versión híbrida 4xe, pero este esfuerzo no se limita sólo a esta variante, sino a toda la gama en general y precisamente, bajo el pretexto de la adopción del sistema de hibridación ligera eTorque en toda la gama 2021, nos pusimos al volante de la versión Rubicon de esta leyenda, la máxima expresión de usabilidad y poder todoterreno.

Luce como un Jeep, es un Jeep

En el más estricto sentido de la palabra, no hay mucho que decir en cuanto al diseño del Wrangler, ya que, en realidad, tiene las mejoras que fueron adoptadas en el modelo 2020 (como los grupos ópticos LED). Sin embargo, la versión Rubicon se distingue por los estribos de protección “Rock Rails”, la cámara off-road, así como las calcomanías distintivas y el anagrama Trail Rated, mismo que evidencia su elevado desempeño para circular por donde se te de la gana.

Puertas adentro, es más o menos la misma sintonía. Sin embargo, del ya altamente conocido interior lavable, podemos mencionar algunos destacados como el sistema de infoentretenimiento Uconnect de cuarta generación, compuesto por una pantalla táctil de 8.4 pulgadas, con integración de smartphone, Bluetooth, USB, AUX, GPS, así como conectividad con Android Auto y Appe Carplay. Esto sin olvidarse del audio Alpine de 9 bocinas con subwoofer de 10” y un amplificador de 12 canales. El panel de instrumentos cuenta con una pantalla de 7 pulgadas LED.

El habitáculo del Wrangler es único y de momento, no hay nada que se parezca. Mantiene soluciones únicas, que hasta parecen un tanto curiosas, como las bocinas colocadas en la parte superior, más en específico en la barra de protección.

Otra cosa que llamó mi atención es la ubicación de los interruptores de los vidrios, colocados en la parte central de la consola. Mismo caso para los posteriores, que están donde tradicionalmente se encuentran las salidas de aire acondicionado para las plazas traseras.

El volante de la Jeep Wrangler Unlimited eTorque 2021 Foto: Autocosmos

Jeep Wrangler Unlimited eTorque 2021: Equipamiento

La consola central alberga el selector de velocidad, caja de transferencia y el freno de mano. La palanca de cambio, las agarraderas y el marco de la pantalla de infoentretenimiento emplean tornillos de verdad. Encontramos un par de puertos USB en la parte delantera y otros dos atrás. Esto sin olvidar tomas de corriente auxiliares de 12 V.

Destaca el acabado en rojo del tablero, el cual hacía un juego perfecto con el exterior en Rojo Dinamita. Las salidas de aire están delimitadas por un borde de cromo platino. El volante, por su parte, cuenta con insertos en aluminio y sí, existen muchos hules resistentes por doquier. Las vestiduras de lona de los asientos, bueno, con sólo verlas, sabes que te invitan a la aventura.

En cuanto a capacidad, el Wrangler Unlimited es bastante usable en el día a día. Tengo la necesidad recurrente de trasladar algunos objetos y mientras en mi pequeño sedán batallo, en este Jeep hasta me relajé. En las puertas se cuenta con unos resistentes bolsillos de malla. A ello habrá que sumar un área bajo el piso de los asientos traseros.

Un Jeep sin límites

El puesto de conducción resulta alto y te da la sensación de manejar un vehículo mucho más grande de lo que en realidad es.

A su andar, el Wrangler Unlimited impone. Es un vehículo ciertamente carismático, que enamora a las personas sin importar su condición edad o condición social. Incluso los niños quedan maravillados “es como un juguetote” escuche decir a uno a lo lejos.

Esta sensación de poder aumenta en carretera, donde prácticamente todos te abren paso y eso incluye a los microbuseros.

Antes de continuar, hay que recordar que el motor es el conocido Pentastar V6 de 3.6 litros que entrega 285 caballos de potencia y 260 libras pie de torque con tecnología Mild-Hybrid eTorque y que acoplado a una nueva transmisión automática de 8 velocidades.

Jeep Wrangler Unlimited eTorque 2021: Motor y desempeño

La teoría dicta que el sistema Mild-Hybrid eTorque incluye algunas funciones como: arranque stop/start automático, corte de inyección extendido, gestión del cambio, carga inteligente de la batería y freno regenerativo. Por lo que tanto el motor como el flujo de combustible pueden apagarse en paradas, descensos o fases de desaceleración. Además, resulta un apoyo en rutas 4x4 el dotar de un torque extra en situaciones de elevada dificultad. La verdad, el actuar de este sistema resulta natural y hasta imperceptible.

Como es costumbre, en Autocosmos nos dimos a la tarea de realizar una pequeña prueba de consumo en situación real. El fabricante indica que el Wrangler Unlimited es capaz de entregar 10.05 km/l en ciudad y 13.97 km/l en carretera. Nuestra ruta la podemos calificar como mixta, ya que recorrimos 75.7 kilómetros entre tramos citanos y de carretera para los cuales requerimos 13.6 litros. Esto nos dio un promedio de 10.9 kilómetros por litro. Cifra no muy alejada de los datos oficiales. De hecho, para ser sinceros, es muy buena considerando el perfil del vehículo.

Tras, hacer nuestra medición, nos dimos el tiempo para sentirnos un poco rebeldes y si bien no encontramos una ruta todoterreno, si acudimos a un tramo de terracería muy usado por los aficionados del motocross de la región. Considerando esto, y para no arriesgar, seleccionamos el clásico 4H y nos dispusimos a acelerar. Simple y sencillamente, su desempeño aquí es soberbio. El camino podrá estar compuesto por cráteres como los de Marte, pero la filtración es increíble. Incluso, en una sección de graba suelta, el Wrangler ni se inmutó. Bueno, hasta nos dimos el lujo de realizar un pequeño salto y todo seguía en orden. Creo que, si pudiera hablar, el Wrangler Unlimited me diría ¿eso es todo? ¡No me hagas reír! ... Por algo es el rey del todoterreno.

Me hubiera encantado haber encontrado un lugar más accidentado para haber puesto a prueba todo el arsenal tecnológico enfocado al mundo todoterreno, pero será para la otra.

El Jeep más versátil de la historia

En los últimos 75 años, el Jeep Wrangler se ha forjado la mejor reputación en el mundo del todoterreno. Pero con la versión Unlimited, además, se presenta con un vehículo altamente versátil, que no sólo es capaz de llevarte hasta el fin del mundo, sino además, ser la envidia de tu vecino. Todo, con el plus de ofrecer un espacio interior y un consumo que lo convierten en un vehículo perfectamente usable en el día a día.

Hasta el momento, no hay nada que se le parezca ni en lo más poco. Tenemos al Land Rover Defender, pero es más costoso y para ser más sincero no cuenta con el sex appeal que sí tiene el Jeep. Sin duda, habrá que esperar hasta la llegada del Ford Bronco (pactada para finales del año), pero tampoco hay que olvidar que fue desarrollado con el Wrangler como referencia.

EVG