MG RX8 2021, sorprendente

MG, luego de apenas un año en México, introduce su cuarto modelo, se trata de un SUV mediano de 3 filas de asientos, cuyo tamaño, prestaciones, equipamiento y precio lo colocan por completo fuera de lo que serían los segmentos de volumen.

El RX8 2021 es el vehículo de pasajeros fabricado en China más costoso del mercado, pero para nada significa que la marca haya abandonado esa estrategia de ofrecer mucho valor a costo competitivo, por el contrario, éste es un SUV cuyas características y prestaciones hacen difícil ubicar su posicionamiento.

En cuanto al diseño, las formas son cuadradas y simples, luce sobria y elegante, pero es un hecho que no propone nada nuevo. Para algunos colegas, el frontal es muy parecido al de un Volkswagen, a mí no me lo pareció tanto.

Ofrece buen espacio, comodidad y el desempeño es bastante mejor. Foto: Autocosmos

Ofrece buen espacio, comodidad y el desempeño es bastante mejor. Foto: Autocosmos

Ofrece buen espacio, comodidad y el desempeño es bastante mejor. Foto: Autocosmos

Los ángulos de ataque y salida son de 23° en ambos casos, no es un número para amenazar al Wrangler, pero es suficiente para hacer incursiones fuera del camino, y ya quisiera el afamado Jeep tener el aplomo y refinamiento en caminos asfaltados que tiene esta RX8.

Puertas adentro también encontramos una cabina de formas simples y qué podríamos decir, tiene una apariencia veterana, pero está muy bien lograda, los acabados son en general muy buenos.

Los asientos forrados en piel. El espacio en la segunda fila es enorme y al recorrerla a una posición media, en la tercera fila un adulto puede viajar suficientemente cómodo.

La pantalla central táctil es de 10.1” es compatible con CarPlay y Android Auto y como no hay controles físicos para el climatizador automático monozona, esas funciones se tienen que realizar desde la pantalla. También desde ahí se opera la calefacción y enfriamiento de los asientos.

Hay otra zona de clima independiente para la segunda fila de asientos, con lo que es un climatizador bizona, una adelante y otra atrás. También cuenta con cargador inalámbrico para celular y quemacocos panorámico, entre otros elementos.

Ofrece buen espacio, comodidad y el desempeño es bastante mejor. Foto: Autocosmos

Ofrece buen espacio, comodidad y el desempeño es bastante mejor. Foto: Autocosmos

Ofrece buen espacio, comodidad y el desempeño es bastante mejor. Foto: Autocosmos

Ofrece buen espacio, comodidad y el desempeño es bastante mejor. Foto: Autocosmos

La caja automática de 6 velocidades trabaja bien, tiene transiciones suaves y rápidas.

En cuanto al refinamiento, va bien plantado y la suspensión filtra las imperfecciones del camino, con una marcada orientación hacia la comodidad. Casi no se percibe ruido de trabajo mecánico o de rodamiento, aunque por arriba de 120 km/h si empieza a notarse el ruido de viento y va aumentando conforme subimos la velocidad, sin que tampoco llegue a provocar que tengas que subir la voz en tus conversaciones ni nada por el estilo.

Prácticamente la mitad de la ruta fue en caminos de tierra y piedras, incluso un poco de diversión en dunas de arena. En esas condiciones debo resaltar que se siente sólido y bien construido. Aunque no hicimos un 4x4 demasiado extremo, si has llevado un auto a una duna de arena, sabrás que ese tipo de terrenos con la arena tan suelta, presentan retos importantes para los vehículos.

La manera en que reparten el torque los diferenciales dependiendo de la necesidad es suave, no hay vibraciones o ruidos raros, gracias a que cuenta con caja de transferencia.