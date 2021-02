Nuevo Audi RS Q8: El modelo más potente de la familia Q llega a México

El nuevo Audi RS Q8 es el modelo tope de gama de la familia Q de Audi. Combina la potencia de un modelo RS con la elegancia propia de un coupé premium y la versatilidad de un SUV. Todo ello es el resultado de una impecable atención a los detalles más pequeños por parte de los diseñadores e ingenieros de desarrollo, que se perfecciona a lo largo de numerosas pruebas de manejo alrededor de todo el mundo.

Las pruebas en Nürburgring

El Anillo Norte (Nordschleife) de Nürburgring es una leyenda entre todos los circuitos. Sus 20,832 kilómetros se encuentran entre los más desafiantes del mundo, y cada metro representa un verdadero reto. Más del 80 por ciento del trazado se recorre con el acelerador a fondo. Con máxima carga y a gran velocidad, cada kilómetro en este circuito equivale a varios kilómetros de recorrido normal por carretera. Se estima que 8,000 kilómetros de pruebas de resistencia en el Anillo Norte de Nürburgring equivalen fácilmente a la vida entera de un auto. Con sus altas exigencias, el Anillo Norte se constituye como el punto de referencia para todos los vehículos deportivos. Si puedes sobrevivir aquí, puedes sobrevivir en las carreteras de todo el mundo.

Frank Stippler mantiene una conexión con la historia de Audi Sport como ningún otro piloto de carreras. Sus mayores logros incluyen las victorias en las 24 horas de Spa (2012) y en Nürburgring (2012 y 2019). En otoño de 2019, Stippler dio un golpe maestro al batir un récord en el Anillo Norte, que estableció con un RS Q8. El cronómetro registró un tiempo de vuelta de 7 minutos y 42,253 segundos –certificado por un notario–, con lo que el piloto profesional de Colonia superaba el anterior mejor tiempo conseguido por un SUV de serie por doce segundos.

El Anillo Norte representa la prueba de resistencia definitiva ante el trabajo de desarrollo y coordinación. Cada nuevo RS se somete en esta pista a un mínimo de 8,000 kilómetros de pruebas. La pista proporciona información muy detallada sobre la durabilidad de las piezas en condiciones extremas, así como detalles específicos sobre la suspensión. Con el RS Q8, el enfoque principal se puso en la configuración de los muelles, los amortiguadores y el ESP, así como en las características del sistema de estabilización antibalanceo y el diferencial deportivo.

“Por primera vez en los 25 años de historia de los modelos Audi RS, hemos combinado la genética de un auténtico deportivo de alto rendimiento con una carrocería SUV coupé de grandes dimensiones”, declaró Oliver Hoffmann, Director de Audi Sport GmbH. “Con su motor V8 biturbo de gasolina, el Audi RS Q8 se convierte en la prestigiosa punta de lanza de la gama RS”.

Máxima potencia y alta eficiencia

El motor V8 4.0 del nuevo Audi RS Q8 logra un impresionante desempeño, digno de un modelo RS: 600 hp de potencia y 800 Nm de par entre 2,200 y 4,500 rpm. El propulsor turbo de gasolina con inyección directa permite al SUV coupé de Audi Sport GmbH acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3.8 segundos, mientras que es capaz de alcanzar los 200 km/h desde cero en 13.7 segundos. La velocidad punta de 250 km/h está limitada electrónicamente. Con el paquete dynamic opcional, la velocidad máxima llega hasta los 305 km/h.

El arranque 1-3-7-2-6-5-4-8 otorga al 4.0 TFSI un sonido deportivo y poderoso. Como ya es habitual en los modelos RS, el sistema de escape dual integra una impresionante salida ovalada en cada extremo. El conductor puede influir en el sonido del motor mediante el Audi drive select. El sistema de escape opcional RS con salidas en color negro ofrece un sonido aún más deportivo.

El V8 biturbo en el nuevo RS Q8 combina el mejor rendimiento con una elevada eficiencia. Su tecnología Mild Hybrid (MHEV) está basada en un sistema eléctrico principal de 48 voltios. El elemento central de este sistema MHEV es un alternador BAS conectado al cigüeñal que, durante las fases de deceleración y frenada, puede recuperar hasta 12 kW de potencia y almacenarla en la compacta batería de iones de litio. Si el conductor levanta el pie del acelerador a velocidades de entre 55 y 160 km/h, el sistema de gestión elige entre dos acciones dependiendo de la situación de conducción y del modo seleccionado en el Audi drive select, de tal manera que el nuevo RS Q8 logra recuperar energía o avanzar en modo de velocidad por inercia hasta 40 segundos con el motor apagado. El alternador BAS arranca el propulsor en milésimas de segundo cuando se vuelve a pisar el acelerador. La tecnología MHEV permite que el sistema start/stop funcione a velocidades de hasta 22 km/h. El sistema Mild Hybrid está conectado a los sensores de cámara de vídeo para lograr una eficiencia aún mayor. Cuando el vehículo está parado, el motor cobra vida de nuevo incluso con el pedal del freno aún pisado tan pronto como la cámara frontal detecta que el vehículo precedente comienza a moverse. La interacción entre los elementos del sistema MHEV mejora el confort de rodadura y ayuda a reducir el consumo de combustible en un uso cotidiano hasta 0.8 litros cada 100 kilómetros.

Otro componente que tiene que ver con la eficiencia es el sistema cylinder on demand (COD). A baja o media carga, con el motor girando a pocas revoluciones y en recorridos largos, desactiva los cilindros 2, 3, 5 y 8, desconectando el encendido, cortando el suministro de combustible y cerrando las válvulas de admisión y escape. El momento de la desactivación de los cilindros apenas dura unos milisegundos y es prácticamente imperceptible para el conductor. Durante el funcionamiento con cuatro cilindros, los que permanecen activos cambian a mapas altamente eficientes, mientras que los que no están activos funcionan como resortes que no generan pérdidas.

La potencia del 4.0 TFSI se transmite al sistema de tracción integral permanente quattro mediante una caja tiptronic de ocho velocidades, que es de serie. Configurado como un engranaje planetario, el diferencial central mecánico distribuye la fuerza entre los ejes delantero y trasero en una proporción 40:60. En caso de deslizamiento se redirige más par de forma automática al eje con mayor tracción. Hasta el 70% puede ir a parar al eje delantero y hasta el 85%, al trasero. El control selectivo del par en cada rueda mejora la seguridad y agiliza la conducción en el nuevo RS Q8. En apoyos dinámicos, el diferencial deportivo quattro opcional se encarga de distribuir el par entre las ruedas traseras en función de las necesidades. Este sistema mejora la tracción, la estabilidad y el comportamiento.

Preparado para cualquier situación: la suspensión

La arquitectura de cinco brazos en los ejes delantero y trasero se encarga de hacer frente a las fuerzas longitudinales y transversales de forma independiente. Los subchasis y otros elementos están hechos, en gran parte, de aluminio. La anchura de este SUV coupé es de 1,692 mm en el eje delantero y de 1,696 mm en el trasero.

La suspensión neumática adaptativa con control de amortiguación –de serie– hace que el nuevo RS Q8 se sienta efectivo tanto en un circuito de asfalto como en una pista offroad. Su puesta a punto específica RS permite una clara diferenciación entre la conducción más confortable y la más deportiva. En función de la situación de conducción y de lo que decida el conductor, la altura de la carrocería puede variar hasta 90 milímetros.

El sistema opcional de estabilización activa electromecánico (EAWS) minimiza los balanceos en curvas rápidas gracias a un pequeño motor eléctrico situado entre las dos mitades de las estabilizadoras de ambos ejes. Cuando se conduce en línea recta, las dos mitades de las estabilizadoras se desacoplan, lo que reduce los movimientos de la carrocería sobre firme irregular y aumenta el confort. En curva, sin embargo, el objetivo es lograr la máxima rigidez y precisión. Este elemento está integrado en el sistema eléctrico de 48 voltios, y sirve también para recuperar energía.

Con el paquete dynamic plus opcional, que eleva la velocidad máxima –limitada electrónicamente– a 305 km/h, los clientes obtienen un chasis diseñado para ofrecer la máxima deportividad. En este pack se incluyen el diferencial deportivo quattro y el sistema de estabilización activa. Además, se deben incluir los frenos cerámicos RS.

La dirección a las cuatro ruedas, que forma parte del equipamiento de serie, permite que el eje trasero puede girar hasta 5 grados en sentido opuesto al delantero cuando se circula a baja velocidad; a velocidad elevada, en cambio, gira en el mismo sentido que las ruedas delanteras hasta un máximo de 1.5 grados. Con su distancia libre al suelo variable, sus cortos voladizos, la tracción integral permanente quattro y el control de descensos, el nuevo Audi RS Q8 puede continuar el viaje sin problemas cuando termina el asfalto.

El conductor puede influir de manera precisa en el carácter del RS Q8 mediante el sistema de conducción dinámica Audi drive select. Existen ocho modos a elegir: comfort, auto, dynamic, efficiency, allroad, offroad y los dos modos RS individualmente configurables (RS1 y RS2), que se pueden activar directamente mediante el botón “RS-Mode” situado en el volante. El Audi drive select gestiona elementos como el motor, la transmisión, la dirección, la suspensión, el sonido del escape o la climatización.

El nuevo RS Q8 incorpora de serie rines de aluminio de 23 pulgadas con diez radios y diseño de estrella, sobre las que se asientan neumáticos de medida 295/35. Se trata del conjunto neumático/rin de mayores dimensiones instalado de serie en un Audi de producción hasta la fecha. Existen diferentes opciones de rines de 23 pulgadas con diseño de cinco brazos y una amplia gama de colores exclusivos para el RS Q8.

Tras los rines se esconde un equipo de frenos RS con discos ventilados, de 420 mm de diámetro en el eje delantero y de 370 mm en el eje trasero. Las pinzas de diez pistones van pintadas de serie en color rojo. En el caso del sistema opcional de frenos cerámicos RS, las pinzas están disponibles en gris, rojo o azul, mientras que los discos tienen un diámetro de 440 mm delante y 370 mm detrás.

Seguro de sí mismo: el exterior

Con su imponente parrilla octogonal Singleframe en color de contraste gris Manhattan con trama de panal en negro brillante, el nuevo Audi RS Q8 presenta un frente con mucha personalidad. En combinación con las entradas de aire laterales y las inserciones laterales de la defensa en negro brillante y otros elementos aerodinámicos en aluminio mate, el SUV coupé de Audi Sport GmbH pone de manifiesto su carácter deportivo.

La línea del techo cae de forma descendente hacia los pilares D, hasta descansar en los blisters quattro sobre las salpicaderas. Elementos específicos RS en el color de la carrocería la ensanchan 10 milímetros en la parte delantera y 5 milímetros en la trasera, proporcionando espacio para la mayor anchura de vías. Las molduras en gris Manhattan –de serie– dan una apariencia aún más deportiva y estilizada al automóvil. El pequeño alerón del techo proporciona un acabado muy llamativo en la parte superior y funciona como un elemento aerodinámico que aporta apoyo extra en el eje trasero cuando se circula a velocidad elevada. En la parte inferior figuran detalles específicos RS, como el difusor trasero en óptica de aluminio o las salidas de escape ovaladas.

El nuevo Audi RS Q8 está disponible en nueve colores exteriores, uno sólido y ocho metalizados o de efecto perla. Las carcasas de los retrovisores exteriores van de serie en acabado aluminio, si bien el cliente puede elegir de forma opcional pintarlas en el color de la carrocería, en negro o en carbono. Los paquetes de diseño black y carbon añaden ciertos toques a la parrilla, el difusor y la línea horizontal de la iluminación posterior. En combinación con estos paquetes, tanto los aros de Audi como los emblemas RS –delanteros y traseros– están disponibles opcionalmente en negro. El programa Audi exclusive ofrece numerosas opciones adicionales de personalización.

Existen dos configuraciones LED diferentes. Una franja de luz acompañada por una superficie en negro brillante se encarga de unir los dos grupos ópticos posteriores y proporciona una mayor sensación de anchura a la parte trasera.

Deportividad con amplio espacio: el interior

El interior del nuevo RS Q8 presenta un diseño limpio y despejado. Todos los elementos tienen una conexión lógica y bien armonizada. El techo tapizado en tejido está disponible, en opción, en color plata lunar, en Alcantara plata lunar o en Alcantara de color negro. La estilizada consola y la marcada horizontalidad del tablero dan al interior una gran sensación de espacio. El elemento central en el puesto de conducción es la pantalla del sistema MMI touch response.

En las pantallas del Audi virtual cockpit y el MMI existe el modo de visualización especial RS que hace referencia a la presión de los neumáticos, el par, la potencia, la temperatura, los tiempos por vuelta y las fuerzas G. Una luz indica al conductor el momento de cambiar de velocidad cuando ha llegado al punto máximo de revoluciones. El Head-up display, de serie, es capaz de proyectar información importante en el parabrisas, incluyendo una guía de navegación segura y varios gráficos específicos RS.

El sistema de control por voz puede recibir mensaje en lenguaje natural. Esto hace del RS Q8 un compañero de viaje con el que el usuario puede hablar libremente.

Los asientos deportivos RS de serie en cuero Valcona con un patrón panal y emblemas RS bordados encajan perfectamente con la filosofía deportiva del RS Q8. Además de la función de masaje, los asientos deportivos RS están perforados para ofrecer ventilación.

Estos asientos vienen de serie en color negro, con los tonos cognac y gris Granito en opción. Los dos paquetes de diseño RS incluyen costuras de contraste en rojo o gris en la zona de las rodillas, el volante, las alfombrillas, el selector del cambio y los cinturones de seguridad. Con ambos paquetes, la consola central, el selector del cambio y el volante están cubiertos en Alcantara.

En el volante hay un logo RS. En los estribos figura un logo RS Q8 retroiluminado. El volante deportivo RS de cuero perforado, achatado en su parte inferior y con paletas para el cambio de manejo, también incluye botones multifunción. El conductor puede seleccionar directamente los nuevos modos RS1 y RS2 en el Audi drive select mediante el botón RS-Mode. Al hacerlo, los gráficos específicos RS aparecen automáticamente en la pantalla del Audi drive select.

El RS Q8 no deja de lado la versatilidad para el uso diario, algo que queda especialmente patente en la parte trasera, donde la fila de tres asientos individuales con reglaje longitudinal forma parte de la dotación de serie. Con los respaldos posteriores abatidos, el maletero alcanza un volumen de 1,755 litros.

Conectividad centrada en la seguridad: asistentes e infotainment

El nuevo Audi RS Q8 proporciona ayuda al conductor en muchas situaciones mediante su amplia gama de asistentes (más de 30), entre los que figuran el control de crucero adaptativo (adaptive cruise control ACC) con asistente de eficiencia, el asistente de intersecciones (front cross traffic assist), el de cambio de carril (lane change assistant) y las cámaras 360 grados.

El RS Q8 incluye de serie el sistema de infotainment más avanzado, el MMI Navegación plus. Integra el módulo de transferencia de datos de Audi connect con LTE Advanced. Con apoyo de Audi Connect, el sistema de navegación te muestra el tráfico en línea y rutas alternas para llegar al punto de interés. Así también, incluye funciones Car2x que por mencionar algunos son: llamada de emergencia, asistencia vial y opción de generar la cita de servicio correspondiente al vehículo. Adicional a lo anterior, también es posible controlar algunos servicios mediante myAudi app, como localizar el vehículo o abrir y cerrar sus puertas.

El nuevo Audi RS Q8 llega a nuestro país a partir del mes de febrero y está disponible desde $2,689,900 MN.

