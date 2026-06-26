En la Ciudad de México un Mundial social sí es posible

La Ciudad de México recibió el mundial desde el 11 de junio y la tercera victoria de la Selección Nacional en el Mundial de Futbol mostró que aquí se vive esta fiebre futbolera con calles llenas de familias, espacios públicos recuperados y acceso gratuito a todas las personas.

El pasado miércoles, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó en sus redes sociales que más de 800 mil personas vivieron el encuentro entre México y Chequia, que ganó la escuadra azteca tres goles a cero. Los fanáticos estuvieron presentes en Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, el Zócalo y los Festivales Futboleros.

El Dato: En el marco del Mundial de Futbol, el Gobierno local lleva a cabo cerca de dos mil obras en beneficio de la ciudadanía con el objetivo de que éstas perduren por años.

Con el objetivo de que capitalinos y visitantes vean partidos de la justa deportiva, la administración local instaló 30 pantallas para transmitir otros partidos del Mundial, pero, principalmente, los de México.

Los goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo causaron que la fanaticada azteca, la cual inundó las calles del Centro Histórico de color verde, explotara de júbilo. La gente gritó de manera unísona “¡goool!”. La mayoría saltó de alegría, levantó los brazos, se abrazó y ondeó el lábaro patrio.

30 pantallas se instalaron para ver el México vs. Chequia

El resultado de esto, es que las autoridades capitalinas reportaron saldo blanco y destacaron que esto se logró mediante la coordinación entre las dependencias capitalinas.

Brugada Molina ha destacado en diversas ocasiones que el Mundial de Futbol fue un aliciente para poner en marcha distintas obras y con ello transformar la capital del país con una visión de largo plazo.

De acuerdo con la mandataria local, la inversión pública no se concentró únicamente en el Estadio Ciudad de México, antes Azteca, en Santa Úrsula Coapa, sino que llegó también a los barrios, a las colonias y a otros espacios.

Muestra de lo anterior es que el Gobierno capitalino recuperó 116 canchas distribuidas en diversos barrios y colonias de la Ciudad de México con el objetivo de que el balón ruede cerca de casa y que el futbol no sea un privilegio, sino un derecho comunitario.

Estos espacios en los que ahora es posible jugar futbol, anteriormente, estaban en abandono, pero ahora las familias disfrutan de sitios.

La visión de la adminsitración local y de Brugada Molina con el Mundial, en el cual México avanzó a la siguiente ronda, es que este deporte vuelve a los barrios, a las colonias populares, a las niñas y niños que ahora tienen un lugar digno para jugar, aprender y convivir.

Asimismo, que este deporte se ha convertido en una herramienta para reconstruir el tejido social y hacer del espacio público un lugar de encuentro, igualdad y paz.

De esta manera, la capital del país demuestra que otro Mundial es posible, pues la Ciudad de México es muestra de que la emoción del futbol convive con la seguridad, la inclusión y el derecho de todas las personas a disfrutar su ciudad.

Así, mientras un estadio se llena distintos días en varias semanas durante la justa deportiva, la capital seguirá jugando en comunidad durante la justa deportiva y después de que ésta termine, es decir, por años.