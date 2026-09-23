Fijan costo a placas de Vemepe

DESDE EL 20 de noviembre, las autoridades sancionarán a los conductores de Vemepe que incumplan con el Reglamento de Tránsito

EL CONGRESO de la Ciudad de México aprobó establecer cuotas de control vehicular para scooters, bicicletas y motos eléctricas, así mismo, que los propietarios tengan licencias tipo A1 y A2 para conducirlos.

Durante la sesión ordinaria, los legisladores aceptaron la propuesta del morenista Pablo Trejo Pérez para armonizar la legislación fiscal con el marco vigente en materia de movilidad. El objetivo de esta medida es contar un registro y una regulación de los llamados Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe).

“Las modificaciones al marco jurídico de movilidad y su posterior reglamentación, incorporando los Vemepe como una categoría que debe distinguirse de otros vehículos eléctricos personales, por sus características técnicas, determinan el tratamiento que les corresponde y los procedimientos administrativos aplicables”, expresó el diputado.

Con el aval para reformar los párrafos primero y segundo del Artículo 224 y los incisos C y D de la Fracción II del Artículo 229 del Código Fiscal capitalino, ahora se estipula que la licencia tipo A1 aplica para quienes conducen motocicletas y algún Vemepe que supere los 25 kilómetros por hora. El costo del plástico será de 572 pesos.

En tanto, la licencia A2, costará mil 142 pesos, y servirá para vehículos particulares, motocicletas y vehículos eléctricos cuyo peso sea más alto de lo permitido.

El pasado 6 de agosto, a un mes del inicio del registro de los Vemepe y Vehículos Eléctricos Personales, La Razón informó que únicamente mil 440 han hecho el trámite, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad.

A estas acciones se suman otras relacionadas con las de seguridad y que ha impulsado el Gobierno de la Ciudad de México, como el uso de casco, no circular sobre las banquetas y el que no viajen menores de edad en los Vemepe. Pese a ello, estas malas prácticas las realizan los conductores.