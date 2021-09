Este es el daño que el ruido de la pirotecnia puede hacer a perros, gatos y hasta aves

A pesar de que se ha comprobado que el uso de la pirotecnia puede afectar a personas con autismo, veteranos de guerra y animales, su uso continúa. En esta ocasión veremos el daño que puede hacer a perros, gatos y aves.

Por su sensibilidad auditiva, los perros, gatos e incluso aves pueden tener problemas de pánico durante las explosiones de pirotecnia; también pueden tener conductas no comunes como escapar sin rumbo, o lastimarse.

Taquicardia, palpitaciones, jadeo, salivación, temblores, aturdimiento, insuficiencia respiratoria o incluso fallecimiento son cosas que los perros pueden sufrir por la pirotecnia, pero los gatos y las aves no están exentos.

La pirotecnia y el daño que puede causar a perros, gatos y aves

Como relata Infobae, la veterinaria Fernanda Santana dijo que la pirotecnia ruidosa aumenta la ansiedad, pánico y desorientación en perros y gatos, por su audición desarrollada.

Se recomienda que los animales no estén al aire libre o en balcones, y que se cierre la puerta de la casa para que no salgan descontrolados a perderse; no se recomienda tenerlos atados y mucho menos regañar a los perros si ladran, pues pueden estar haciéndolo por alarma.

Hay expertos que señalan que el ruido fuerte de los fuegos artificiales puede no solo producir infartos sino brotes de enfermedades como epilepsia, señala Animal’s Health.

Por su oído sensible, tu perro, gato o ave corre este peligro

El oído del gato doméstico es mucho más sensible que el del perro, pero a ambos es bueno distraerlos con un juego o algo que les cause placer, tanto como se pueda.

Incluso las aves pueden llegar a morir de un paro cardíaco por un estruendo fuerte. Mientras muchos humanos ven una “fiesta” en estos productos, puede ser una noche de pesadilla o algo peor para estos animales y personas con ciertas condiciones.

