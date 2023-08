Descubren el planeta gigante TOI-4860 b que órbita una estrella enana y ligera

Astrónomos de la Universidad de Birmingham, publicaron recientemente en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, su descubrimiento de un gigantesco exoplaneta similar en tamaño a Júpiter, éste orbita una estrella de baja masa llamada TOI-4860, situada en la constelación de Corvus, el cuerpo celeste descubierto fue llamado TOI-4860 b y se trata de un planeta completamente raro para la comunidad científica, pues no se espera que estrellas de tan baja masa alberguen planetas tan grandes y, este planeta parece estar particularmente enriquecido con elementos pesados. Los equipos de detección usados por los expertos fueron inicialmente el satélite Transiting Exoplanet Survey Satellite de la NASA y posteriormente el Observatorio Sur SPECULOOS, situado en el desierto de Atacama, para medir la señal del objeto en diversas longitudes de onda y validar su naturaleza planetaria, finalmente el telescopio Subaru en Hawái (EU) para medir la masa del planeta y confirmarlo definitivamente con la ayuda de astrónomos de diversas nacionalidades. Los científicos aseguraron que los planetas como TOI-4860 b son vitales para profundizar en la comprensión de la formación planetaria.

Gráficos: Julio Loyola, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

Planeta gigante TOI-4860 b

Clic aquí para ver en tamaño completo.