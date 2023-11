Descubren planeta parecido a la Tierra a sólo 22 años luz de distancia

La NASA dio a conocer su hallazgo de LTT 1445 A c, un exoplaneta superterrestre que orbita alrededor de una estrella de tipo M; este descubrimiento lo llevó a cabo el dispositivo de observación TESS, pero fue el veterano Hubble, el telescopio que lo estudio a profundidad y el que determino que su masa es de 1.54 Tierras, que este mundo tarda 3.1 días en completar una órbita alrededor de su estrella, así como que este exoplaneta no podría ser habitable pues es demasiado caliente para albergar vida. La estrella que orbita este mundo es parte de un sistema triple de enanas M situado a 22.5 años luz de distancia, en dirección a la constelación de Eridanus y LTT 1445Ac se une otros dos planetas llamados LTT 1445Ab y LTT1445Ad, que orbitan más lejos a su astro. Los exoplanetas son difíciles de encontrar y aún más difíciles para la comunidad científica observar los a detalle, pues son pequeños en comparación con las estrellas y no emiten su propia luz, por lo que permanecen en gran medida ocultos en la oscuridad del universo; por lo que se emplean técnicas como el método de tránsito, que provoca una caída en la luz de la estrella, para obtener más información sobre ellos y confirmar su existencia ante todo, este método de detección fue con el que descubrieron el cuerpo celeste y con el que se ha estado estudiando.

