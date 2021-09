Por su diámetro tan pequeño, la vida en Marte no es tan viable

Científicos de la Universidad de Washington en St. Louis, EU, realizaron una investigación en la que los expertos buscaron respuestas al porque a pesar de que la nave orbitadora vikinga de la NASA y los rovers Curiosity and Perseverance devolvieron imágenes de paisajes marcianos marcados por valles fluviales y canales de inundación, no queda agua líquida en la superficie y entre los resultados que arrojó su investigación se encuentra que el diámetro de Marte es sólo el 53 por ciento del de la Tierra, lo que haría imposible que el planeta rojo conservara volátiles que sabemos son vitales para la vida, como el agua; no obstante, es posible que haya otros factores que influyan en la retención de volátiles, como la gravedad de la superficie de un cuerpo celeste. El estudio se realizó utilizando isótopos estables del potasio (K), ya que es un elemento moderadamente volátil, pero su uso fue como trazador de elementos y compuestos más volátiles, como el agua, según reporta ScienceAlert, el medio donde fue publicado el estudio científico.

Marte

