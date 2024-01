Diez países generan casi 70% de las emisiones mundiales de CO2

Según el nuevo informe “GHG emissions of all world countries”, sólo 10 países son responsables de generar alrededor de 69 por ciento de las emisiones globales del CO2, y es China el país que mayor porcentaje de contaminación tiene, con 33% del total en todo el mundo, Estados Unidos e India son los otros dos países que más emisiones generan con 12.6 y 7.0%, respectivamente. Dicho reporte es realizado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea e incluye las emisiones correspondientes de CO2 de todas las naciones a nivel mundial. A pesar de que Asia tiene el mayor número de emisiones, per cápita siguen siendo mucho mayores las de Europa que en el continente oriental ya que las actividades más contaminantes se encuentran o se trasladaron a países productores; por lo que se debe considerar las emisiones vinculadas a los productos importados cuando se evalúa la huella de carbono de las poblaciones.

Gráficos: Julio Loyola, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

Emisiones mundiales de CO2

Clic aquí para ver en tamaño completo.