Estudio revela que los perros pueden diferenciar al menos dos idiomas

Los perros pueden distinguir idiomas y mostrar diversos patrones de actividad cerebral ante uno conocido y otro desconocido, así lo afirmó la investigación den la Universidad Eötvös de Hungría.

De acuerdo con los autores del estudio, se trata de la primera demostración de que un cerebro no humano puede diferenciar dos idiomas.

El trabajo se realizó con la toma de imágenes cerebrales de 18 perros mientras escuchaban pasajes de “El principito” en español y húngaro a través de audífonos.

En cuanto más viejo era el can, su cerebro distinguía mejor la lengua conocida de la desconocida. Cabe destacar que todos los animales escucharon de sus dueños sólo uno de los dos idiomas.

Perros observan el escáner cerebral. Foto: Especial

Los patrones específicos del idioma se localizaron en una región del cerebro llamada córtex auditivo secundario, según los científicos. Por su parte, Raúl Hernández Pérez, uno de los firmantes del proyecto, aseguró que cada idioma se caracteriza por regularidades auditivas.

Nuestros hallazgos sugieren que, durante su vida con los humanos, los perros captan las regularidades auditivas del lenguaje al que están expuestos Raúl Hernández Pérez

leer más Identifican proceso del VPH causante de cáncer cervicouterino

El origen de la investigación fue el perro Kun-kun, de la autora principal, Laura Cuaya, quien lleva tres años viviendo en México. El animal sólo había escuchado español, pero se trasladó a Hungría, por lo que la especialista se cuestionó si el can se dio cuenta del cambio en el idioma.

18 perros escuchan extractos de "El Principito". Foto: Especial

Ante los resultados, los científicos calificaron la situación de “emocionante”, pues reveló que la capacidad de aprender sobre las regularidades de un lenguaje no es exclusivamente de los humanos, aunque no se conoce si existe en otras especies que no sean los perros.

Además de los idiomas, se percataron que los canes pueden distinguir entre el habla y el “no habla”, pues también los hicieron escuchar versiones codificadas de “El principito”, los cuales suenan “antinaturales”.

MAEP