Galectina-3, la proteína clave en el tipo más grave de la enfermedad del hígado graso

Investigadores del CIBEROBN en la Universidad de Zaragoza desarrollaron un estudio que publicaron recientemente en la revista Scientific Reports, con el que descubrieron que la proteína Galectina-3 es un marcador clave en la enfermedad del hígado graso no alcohólico, que evoluciona a esteatohepatitis no alcohólica, un dato que era desconocido. La enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) es actualmente una enfermedad epidémica que puede conducir a cirrosis y cáncer hepático cuando evoluciona hacia esteatohepatitis no alcohólica (NASH). Los científicos describieron completamente un nuevo modelo experimental de cerdos para la EHGNA inicial y reversible utilizando animales cruzados alimentados con una dieta rica en grasas saturadas, fructosa, colesterol, cholato, colina y deficiencia de metionina, con el fin de obtener información sobre el transcriptoma hepático que sufre esteatosis y esteatohepatitis, usando la secuenciación de ARN.

Gráficos: Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

Galectina-3

