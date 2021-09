Realizan civiles viaje espacial de tres días

Con una tripulación compuesta por un empresario millonario, un ingeniero, una asistente médica y una educadora experta en ciencias, hoy está programado el lanzamiento de la cápsula Dragon de SpaceX desde Cabo Cañaveral, Florida; siendo la primera misión totalmente civil en orbitar la Tierra durante 3 días y en la que no habrá a bordo ningún astronauta de la NASA. El viaje orbitando la Tierra cada 90 minutos a lo largo de una ruta de vuelo personalizada, será monitoreado cuidadosamente en cada paso por el control de la misión SpaceX y a diferencia de los viajes anteriores realizados por la cápsula, esta vez no tendrá un anillo de acoplamiento cerca de la nariz porque no será acoplada a la Estación Espacial Internacional, y en su lugar contará con una cúpula transparente. Al concluir la misión, la Dragon entrará de regreso en la atmósfera de la Tierra para aterrizar frente a la costa de Florida.

Gráficos: Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

Inspiration 4

