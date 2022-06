El James Webb alista estudiar exoplanetas que están a 50 años luz

La NASA prepara el telescopio espacial James Webb para la exploración de dos mundos rocosos con dimensiones mayores a las de nuestro planeta. Al tratarse de planetas rocosos son más complicados de identificar que si fueran gigantes gaseosos, debido al tenue brillo de estos planetas más pequeños junto a una estrella. No obstante, con la tecnología del sucesor de Hubble será posible; estos dos cuerpos celestes no pertenecen a nuestro sistema solar y fueron llamados 55 Cancri e y LHS 3844 b, el primero está cubierto de lava, mientras que el segundo no tiene atmósfera y ambos son tierras inhabitables; sin embargo, su estudio permitirá conocer con mayor precisión la diversidad geológica de los planetas en toda la galaxia y su evolución.

Gráficos: Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

James Webb

