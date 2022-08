Langya henipavirus, el nuevo virus reportado en China que puede causar síntomas respiratorios como fiebre, tos y fatiga

La transmisión del virus Langya henipavirus en tres docenas de granjeros chinos en el este del país asiático, encendió las alertas sobre lo fácil que los virus pueden pasar de los animales a los humanos; la infección no causó ninguna muerte reportada, pero se detectó en 35 pacientes con fiebre no relacionados en hospitales en las provincias de Shandong y Henan entre 2018 y 2021. Según un equipo de científicos, el patógeno puede haberse propagado directa o indirectamente a las personas a través de las musarañas, mamíferos que se encuentran en una amplia variedad de hábitats. La primera investigación científica sobre el virus, publicada por un equipo de investigadores chinos e internacionales en el New England Journal of Medicine en días pasados, recibió la atención mundial debido a la mayor preocupación por los brotes de enfermedades, tras la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2. A nivel mundial, se estima que 70 por ciento de las enfermedades infecciosas emergentes fueron transmitidas a los humanos a través del contacto con animales, en un fenómeno que, según los científicos, se ha acelerado a medida que las poblaciones humanas se expanden a los hábitats de la vida silvestre, por lo que el gigante asiático ha padecido brotes importantes de virus emergentes en los últimos veinte años, entre los que se encuentran el SARS en 2002-2003 y el Covid-19.

