Luna Rosa. ¿Cuándo se verá este fenómeno en México?

La Luna Rosa es un fenómeno que, de unos años para acá, ha sido de gran interés para los seres humanos alrededor del mundo y este año ha sido majestuoso en ese sentido porque ya se han visto tres y de formas resplandecientes.

En abril, se registrará la cuarta Luna Rosa de las 13 que se dan en el año y te decimos no sólo cuándo la verás, sino también si podrás hacerlo en México. Así que prepárate, porque este fenómeno no necesita de más aditamentos que el de tu disposición para poder verlo.

¿Cuándo se verá la Luna Rosa? ¿Se verá en México?

Si es que no hay nubes que te lo impidan, sí, sí podrás verla en México. El día en que se registrará el fenómeno de la Luna Rosa es este jueves 6, coincidiendo con el cambio de estación en los dos hemisferios. ¿La hora? 22:34, tiempo del Centro de México.

Te recordamos que aunque se le llame Luna Rosa, no es precisamente que a la Luna la vas a poder ver de ese color, sino que la verás más brillante, más blanca, con más luz que en días comunes.

Entonces, ¿por qué se le llama Luna Rosa?

A diferencia de la Luna de Sangre, cuyo tono sí es un poco más rojizo, la Luna Rosa se mantiene de color blanco, pero mucho más brillante. Es la primera Luna Llena de primavera y coincide con la Semana Santa.

Se le llama Luna Rosa porque los nativos norteamericanos asociaban la llegada de la mayoría de las flores que muestran un tono rosáceo con la Luna Llena. Las flores con las que lo asociaban eran las phlox salvajes, que son muy, pero muy rositas.

¿Afecta a la salud ver la Luna Rosa?

Dejemos atrás esos mitos, porque la Luna Rosa no causa ningún problema a la vista, ni tiene incidencia en algún ser humano de manera negativa. Muchos han asegurado que es recomendable no verla si es que estás embarazada, pero esto es falso, no provoca ningún daño.

El mito sobre las mujeres embarazadas está más relacionado con la Luna Llena, pues los aztecas consideraban que podía causarle daños al bebé. Ellos creían que los eclipses, por ejemplo, sucedían porque el Sol mordía a la Luna, por lo que si la mujer embarazada veía un eclipse, corría el riesgo de que su hijo sufriera alguna malformación.

Así que para esta Luna Rosa, puedes verla sin ningún riesgo para la salud. Voltea al cielo cerquita de las 22:34 horas y te darás cuenta lo resplandeciente y brillante que la verás.