La NASA detecta el “latido” de la Voyager 2; la sonda activa más veterana

La nave Voyager 2 no se encuentra perdida en el espacio interestelar, según informó la NASA recientemente, luego de que el Laboratorio de Propulsión a Reacción confirmara que había detectado señales débiles de radio de la sonda, similares a escuchar “el latido de la nave”. El pasado 21 de julio, una serie de órdenes rutinarias enviadas a la nave provocaron por error un desvío de 2 grados en su antena principal, lo que se traduce en que está a casi 20,000 millones de kilómetros de la Tierra, una ligera variación basta para que la señal no llegue a la Tierra y se pierda en el vacío, generando fallas en la comunicación entre la sonda y las antenas de la Red de Espacio Profundo, que reciben sus señales en varios puntos de nuestro planeta. “La Voyager 2 actualmente no es capaz de recibir instrucciones ni de transmitir información de vuelta a la Tierra”, de acuerdo con información de la Agencia Espacial Estadounidense.

